Van eetbare bloemen tot oosterse lekkernijen: dit zijn de foodtrends voor 2019 Liesbeth De Corte

06 december 2018

09u55 0 Nina kookt Een nieuw jaar betekent ook nieuwe ontwikkelingen op culinair gebied. Wat staat ons te wachten in 2019? Als we maaltijdbezorger Uber Eats mogen geloven, gaan we volgend jaar massaal smullen van gezonde gerechten en de oosterse keuken.

Wat heeft 2019 in petto voor de lekkerbekken onder ons? Die vraag stelde Uber Eats zich, en de bezorgservice vond het antwoord door meer dan 181 miljoen zoekopdrachten onder de loep te nemen. Door te kijken naar de populairste voedselitems en de grootste stijgers en dalers, konden ze een aantal trends vaststellen.

Bloemen

In 2019 zeggen we het met bloemen. Op ons bord dan toch. Niet alleen zijn ze de ideale decoratie om je gerecht instaproof te maken, sommige bloemen zorgen ook voor een lekkere toets. Vooral komkommerkruid, lavendel en hibiscus stijgen in populariteit.

Oosterse keuken

Miso, honing en gember. Dat is de top 3 van de meest gezochte items volgens Uber Eats. En waar doen die producten je meteen aan denken? Juist ja, de Aziatische keuken. Hetzelfde geldt voor de rest van de top 10, waar je ook nog kokos, Phở (een soep uit Vietnam), gember, kimchi (pittige gefermenteerde kool uit de Koreaanse keuken) en sriracha (een Thaise chilisaus) in terugvindt.

Daarnaast valt ook de keuken uit het Midden-Oosten steeds meer in de smaak. Zo voorspelt Uber Eats dat Libanees platbrood, ook wel manaeesh genoemd, volgend jaar een van de grootste trends wordt. Hummus en tahini horen dan weer bij de populairste voedingsproducten van dit jaar.

Lekker gezond versus de bourgondiërs

De vegan beweging heeft al een tijdje zijn geitenwollensokken-imago van zich afgeschud. Maar in 2019 breekt het voedingspatroon écht door. We gaan steeds vaker op zoek naar een alternatief voor een lapje vlees, en we worden daar ook creatiever in. Het schoolvoorbeeld is de opkomst van heem, een zogezegd magisch ingrediënt dat plantaardig voedsel laat ‘bloeden’. Meer zelfs: het zorgt ook voor een ‘vlezige’ smaak.

Daarnaast lijkt de Belg tout court meer bezig te zijn met gezond eten. Zo werd er het afgelopen jaar veel gezocht naar quinoa en bulgur. Ook zouden de vleesvervanger seitan en voedingsmiddelen en dranken gebaseerd op hennep steeds vaker te vinden zijn op ons bord.

Toch valt die trend een beetje te nuanceren. Wij Belgen staan immers bekend als bourgondiërs, en blijven dat beeld toch ook eer aandoen. Als je kijkt naar de meest bestelde gerechten van het voorbije jaar, bestaat de top 5 uit burgers, wok, spring rolls, frieten en poké bowls. Naast vegetarische en veganistische opties zoals de spring rolls en de poké bowls, blijven we dus toch vasthouden aan onze typische frietjes en burgers.

Koekjesdeeg

Qua desserts steekt een trend er met kop en schouders bovenuit: cookie dough. In New York zijn bars met deze zoete lekkernij al een echte hype, en ons land heeft de voorbije maanden z’n eerste stapje in dezelfde richting gezet. Zo is in Gent de eerste pop-upwinkel met koekjesdeeg geopend. Maar het ziet er dus naar uit dat we cookie dough volgend jaar nog meer gaan omarmen.