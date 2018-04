Van Domino’s Pizza tot McDonald's: iedereen wil een graantje meepikken van de vegan-trend Timon Van Mechelen

27 april 2018

13u39 0 Nina kookt Het aantal veganisten groeit en de voedingssector speelt daar handig op in. Er openen steeds meer veganistische restaurants, maar ook de gevestigde orde zoals Domino’s Pizza, Ben & Jerry’s en in het buitenland zelfs McDonald’s pikt een graantje mee.

Veel restaurants springen in op het groeiend aantal veganisten. Vooral in de grote steden krijgen gerechten zonder dierlijke producten erin een plek op de menukaart. In bijna elke hippe lunch- en koffiebar heb je keuze uit verschillende veganistische gerechten, maar ook klassiekere restaurants voorzien vaker en vaker vegan opties. Supermarkten hebben de vegan-trend trouwens ook al een tijdje geleden opgemerkt. Het plantaardige aanbod bij Delhaize, Carrefour en Lidl groeit met de dag.

Vegan pizza en burger

Niet zo gek, want het aantal mensen dat geen dierlijke producten meer eet, stijgt razendsnel. De groep mensen die openstaan voor af en toe veganistisch te eten, groeit zelfs nog een pak sneller en die willen ook uit eten, en dan niet alleen in chique restaurants maar ook in laagdrempeligere zaken. Daarom lanceert Domino’s Pizza in België vanaf volgende week maandag bijvoorbeeld twee vegan pizza’s: de ‘Vegan Margarita’ en de ‘Spicy Vegan’.

Debby van Velzen, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme: “De vraag naar plantaardige producten is niet meer te stoppen nu steeds meer mensen ontdekken dat je perfect kan leven zonder dierlijke producten. Innovatieve bedrijven spelen in op deze veranderingen. Het toenemende aanbod toont aan dat je geen dieren hoeft te gebruiken voor bijvoorbeeld een smakelijke pizza. We zijn als partner erg blij dat Domino’s deze vegan pizza’s op de markt brengt."

Bij onze Noorderburen (en in tal van andere landen) heeft McDonald’s zelfs een eigen vegan-burger geïntroduceerd. Het is een sesambroodje met wortel, rode paprika, erwten, bonen, ui, sla en tomaat. Ook Foodmaker breidde onlangs hun veganistisch aanbod fors uit en omdat Deliveroo een toename van 80% voor vegan bestellingen noteerde afgelopen jaar, hebben ze nu veel meer veganistische restaurants of in ieder geval restaurants met vegan opties toegevoegd. Een tijdje geleden lanceerden Baileys, Ben & Jerry’s en Alpro al een veganistische variant van hun producten.

Hype

"Het is een feit dat er meer en meer producten op de markt komen met een veganlabel", vertelde Malaika Brengman, hoogleraar marketing en consumentengedrag aan de VUB in Brussel, onlangs aan AD. "Het is volgens mij wel een hype, want zoveel doorgewinterde veganisten zijn er volgens mij nog niet. Marketeers zien de vraag naar vegan toenemen, en om op die groeiende behoefte in te spelen gaan ze veganistische alternatieven voorzien. Dat kan wel winstgevend zijn in markten waar nog geen vegan alternatieven voorhanden zijn. Als je de enige bent die een veganvariant aanbiedt, dan kan dat een hogere prijs rechtvaardigen. Afhankelijk natuurlijk van hoe groot de vraag is, zal een groeiende groep mensen het ervoor overhebben om die hogere prijs te betalen. Maar ik denk dat het ook aanslaat bij de gemiddelde consument die wat gezonder en wat maatschappelijk bewuster wil leven. Dan is kiezen voor die vegan optie best gemakkelijk. Maar of ze daarom ook écht voor een hele vegan lifestyle gaan, dat betwijfel ik nog."

Al is dat niet erg, vindt Brengman. "Voor echte veganisten is het leuk dat er meer alternatieven komen. Net zoals er tijdens Tournée Minérale meer lekkere non-alcoholische drankjes op de kaart komen te staan. Ik denk dat het interessant is om te zien hoe ver productontwikkeling daarin kan gaan. Het moet vooral lekker zijn, denk ik, want anders zal het nooit blijvend aanslaan."