Van deze snelle wintersalade met couscous en geroosterde groenten kikker je helemaal op

21 november 2019

12u00 0 Nina kookt Tussen alle winterse comfortfood door nood aan een portie vitamines? Deze wintersalade met couscous is in een wip klaar en de oven doet het meeste werk. Graag veggie? Vervang de spek in het recept dan met extra noten en zaden of hummus.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

250 g couscous

400 g spruiten

2 rode uien, in partjes

2 dikke wortelen, geschild & in schuine reepjes

2 teentjes knoflook

200 g spinazie

120 g ontbijtspek

40 g pecannoten, grof gehakt

100 g feta

3 takjes tijm

2 el peterselie, fijngehakt

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Verdeel de spruiten, de wortelen en de ui over een bakplaat. Plet de teentjes knoflook en leg ze, samen met de takjes tijm, tussen de groenten. Bedruppel met olijfolie en kruid met peper en zout. Zet 30 minuten in de oven. Hussel regelmatig om.

2. Bereid de couscous zoals vermeld op de verpakking. Meng er de peterselie en de pecannoten onder. Bak het ontbijtspek krokant in een droge koekenpan.

3. Verdeel de couscous, de spinazie en geroosterde groenten over borden. Werk af met het spek en de verkruimelde feta. Druppel er nog wat olijfolie over.

