Van deze Japanse bananen mag je de schil gewoon mee opeten

26 januari 2018

10u30

Bron: New York Post 2 Nina kookt In Japan maken ze zich niet langer moe door de schil van een banaan te verwijderen. Wetenschappers ontwikkelden een variant van de vrucht, waarvan je de schil gewoon mee mag opeten. Luiheid heeft wel zo zijn prijs: je betaalt een kleine 5 euro voor een 100% eetbare banaan.

De banaan krreeg de naam 'Mongee' (spreek uit als "mon-gay") mee, een dialectwoord voor 'ongelooflijk'. Het ongelooflijke aan deze vrucht is dat je ze met de schil naar binnen mag werken. Het Japans onderzoeksinstituut voor landbouw D&T Farm bedacht het fruit, dat groeit onder toezicht volgens een proces van bevriezen en ontdooien. Het begon als een onschuldig experiment bij wijze van tijdverdrijf, maar groeide uit tot een heus project.

De wetenschappers planten bananen in een omgeving die onder de -23° wordt gehouden. Vervolgens laten ze de vruchten ontdooien en verplanten ze die, waardoor ze veel sneller groeien door het temperatuurverschil. Daardoor ontstaat een schil die een textuur van sla heeft, legt Tetsuya Tanaka uit, die mee het experiment uitvoerde. Gewone bananen groeien in een omgeving van ongeveer 25 à 26 graden.

Volgens D&T Farm leveren de bijzondere bananen uitzonderlijke gezondheidsvoordelen op. "De schil van een banaan is een geweldig ingrediënt, dat barst van de vitamine B6, magnesium en tryptofaan." Volgens de onderzoekers is de vrucht zoeter van smaak en bevat ze ook ruim vijf gram suiker meer per banaan. De schil zou niet bitter smaken. Japanse journalisten omschrijven de smaak als erg tropisch, net zoals een ananas. De schil is erg dun en heeft geen rare structuur, wat het makkelijk te eten maakt.

Om de banaan te kunnen proeven, zal je helaas een tripje naar Japan moeten plannen. De productiekosten liggen erg hoog, waardoor export voorlopig nog niet op de planning staat. Op dit moment kan je een banaan proeven voor zo'n 4,8 euro ter plaatse.