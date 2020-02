Van de noedels uit ‘Parasite’ tot Tarantino’s cheeseburger: 5 filmische recepten RW & LVDS

23 februari 2020

15u20 0 Nina kookt Weet jij al wat je vanavond gaat eten? Misschien kan je je laten inspireren door de noedels uit Oscarwinnaar ‘Parasite’. Dat de Zuid-Koreaanse film in de prijzen viel is niemand ontgaan: hij is ondertussen dan ook razend populair. Het sterke verhaal en de meesterlijke acteerprestaties hebben daar ongetwijfeld mee te maken, maar ook de instant noedels met peperdure steak, hét typerende gerecht uit de film, doet het goed op Instagram en YouTube. Wij zochten het recept en nog meer filmisch lekkers voor je uit.

De verbindende kracht van eten is groot. Ook voor Koreanen blijkt het het middel bij uitste(a)k, zo blijkt uit de rol die het ‘chapaguri’ gerechtje kreeg in ‘Parasite’. Maar er zijn nog veel films waarin eten een belangrijke functie heeft, denk aan de iconische spaghetti uit ‘Lady en de Vagebond’. Krijg je al honger? Goed. Want de recepten zijn om je vingers bij af te likken.

1. Chapaguri uit ‘Parasite’

Chapaguri is simpelweg een combinatie van twee verschillende Koreaanse instant noedels. De eerste soort heet ‘Jjapaghetti’, noedels gemaakt uit zwarte bonen, die droog worden geserveerd. Neoguri hoort daarentegen thuis in soep en is gemaakt van udon, een soort dikke tarwemeelnoedels. Je vindt ze in de Aziatische supermarkt of gewoon online. In de film wordt het gerecht afgewerkt met een peperdure steak, als metafoor voor de hele film. Zo staat het gerecht symbool voor een mengeling van twee werelden: de spotgoedkope noedels en een stuk vlees dat € 100 per kilo kost. Zo maak je het:

Ingrediënten voor 2 personen

1 pakje Chapagetti instant noedels, ‘bruine-bonensaus’ smaak

1 pakje Neoguri instant noedels, ‘spicy seefood’ smaak

200 g biefstuk

1 l water

Werkwijze

Snijd het vlees in kleine blokjes van ongeveer 4 cm, en bak het.

Breng het water aan de kook. Voeg beide noedels en de zakjes gevriesdroogde groenten toe aan het water. Laat de rest van de zakjes nog dicht. Roer 4 minuten. Giet de noedels af maar laat ongeveer 6 eetlepels water in de pot.

Voeg alle overige zakjes toe aan het mengel, maar gebruik maar 1/3 van het ‘pikante bouillonpoeder’ van de Neoguri’ noedels.

Doe de 6 lepels kookvocht erbij tot je een dikke saus krijgt.

Meng de steak onder de noedels.

2. Spaghetti met gehaktballetjes uit ‘Lady en de Vagebond’

Ruil je gewoon gehakt eens in voor balletjes, en je gerecht doet plots erg denken aan het romantische diner van Lady en Vagebond. Dat eten verbindt, kan hier bijna niet letterlijker te zien zijn: de iconische spaghettisliert tussen de twee lovebir... - eh - honden, spreekt boekdelen.

Ingrediënten voor 2 personen

200 g spaghetti

200 g gehakt

Een ui, in stukjes

2 teentjes knoflook (geperst)

Een blik tomatenblokjes

Een ei

Parmezaanse kaas, geraspt

Basilicumblaadjes voor de afwerking

Werkwijze

Breng de spaghetti aan de kook.

Voor de gehaktballetjes: meng het gehakt, 1 teentje knoflook, een ei en een beetje parmezaan en kneed goed met je handen. Kruid naar smaak met peper, zout en Italiaanse kruiden. Rol er balletjes van en bak ze.

Voor de saus: fruit de ui op een laag vuur tot ze glazig is. Voeg de look toe en vervolgens de tomatenblokjes. Breng op smaak met peper, zout en kruiden naar keuze.

Werk af met parmezaanse kaas en basilicum.

3. Citroenschuimtaart uit ‘Toast’

De liefde van de man gaat door de maag. Zo was het ook in de film ‘Toast’, waarin het hoofdpersonage Nigel de liefde van zijn vader probeert te winnen door een citroentaart met meringue voor hem te maken. Hmmm.

Ingrediënten voor 6 tot 8 personen

De citroenvulling

10 eieren, licht geklopt

600 ml slagroom

168 g poedersuiker suiker

15 g citroenschil, fijn geraspt

250 ml vers citroensap

De taart

375 g meel

100 g gemalen amandel

120 g poedersuiker

250 g gekoelde boter, in blokjes

2 eierdooiers

Meringue

3 eiwitten

100 g poedersuiker

Werkwijze

Klop de eieren, slagroom, suiker, citroenschil en citroensap tot een geheel. Zet het 2 uur in de koelkast.

Doe het meel, het amandelmeel, de poedersuiker, de boter en de eierdooiers in de mixer. Kneed het deeg. Rol het uit tot het 5 mm dik is en wikkel het in met een vershoudfolie. Zet het deeg 1 uur in de koelkast.

Vul een gecanneleerde taartvorm met het deeg. Zet het nog 30 minuten in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 190°C en bak de taart met bakpapier eroverheen voor 10 minuten.

Verwijder het bakpapier en bak de taart nog 8 minuten tot hij goudbruin is.

Laat de taart afkoelen en giet de citroenvulling er in. Bak het gedurende 30 minuten tot de vulling is uitgehard. Plaats het gebak 2 uur in de koelkast.

Klop de eiwitten in een schone, droge kom tot er zachte pieken ontstaan. Voeg de suiker langzaam toe, waarbij de mixer het eiwit voortdurend tot een glanzend en dik geheel opklopt. Spuit de meringue over de taart en verdeel het over de rand van het gebak.

4. Cheeseburger met frietjes en mayonaise uit ‘Pulp Fiction’

Quentin Tarantino’s repertoire is doorspekt (pun intended) van Hawaïaans getinte fastfoodketens die zijn films met elkaar lijken te verbinden. “Burgers zijn de bouwsteen van een voedzaam ontbijt”, zei Samuel L. Jackson als zijn karakter Jules Winnfield, wanneer hij een beet nam van een ‘Big Kahuna Burger’- cheeseburger.

Ingrediënten voor 6 burgers

1 grote ui in fijne ringen

6 hamburgers (van dry aged beef)

6 hamburgerbroodjes

6 plakjes smeltkaas

Zout en peper

Worcestershire saus

Pikante tomatensaus

Een beetje vissaus

2 augurken

2 tomaten in plakjes

Een krop sla



Werkwijze

Bak de uien goudbruin op een laag vuur. Bak dan de hamburgers en laat de kaas erop smelten.

Beleg je hamburger naar believen. Serveer met een ijskoude Sprite en zeg in je beste Samuel L. Jackson stem: “Mmm…this IS a tasty burger”.

5. Champignonroomsoep uit ‘Belle en het Beest’

Kom erbij! Deze soep schuift Lumière zonder pardon onder Belle’s neus wanneer ze aankomt in het kasteel van het Beest. Gemakkelijk, toch verfijnd en lekker. Probeer het eens en waan je voor even een sprookjesfiguur (nee, je zal door deze soep géén pratende kandelaars beginnen zien).

Ingrediënten

30 g gedroogd eekhoorntjesbrood

500 ml room

½ tl zeezout

750 ml kippen of groentebouillon

Verse bieslook

Olijfolie

Werkwijze

Snijd het eekhoorntjesbrood fijn en maak er een poeder van met een kruidenmolen.

Meng het poeder met de room en laat even pruttelen. Zet het mengsel 30 minuten opzij.

Voeg de room, het zout en de bouillon samen en laat op een laag vuurtje pruttelen.

Garneer de soep met bieslook en een beetje olijfolie.