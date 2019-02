Van chocoladejurken tot een restaurant in teken van cacao: er beweegt wat in de chocoladewereld

TVM

22 februari 2019

14u38 0 Nina kookt Gisterenavond is de 6de editie van het Chocoladesalon van start gegaan in Brussel, waar naar goede gewoonte weer een modeshow plaatsvond waarop jurken van chocolade werden getoond. Sinds kort vind je naast wit, puur en melk ook een 4de soort chocolade in de supermarkt en in Antwerpen opende een eerste ‘bean to bar’ als een ode aan cacao. We maakten een overzicht van alles wat leeft in de wondere wereld van chocolade.

Eerste ‘bean to bar’ opent de deuren in Antwerpen

Chef Thomas Van de Weyer die eerder bij The Jane en Pure C werkte en Master Chocolatier, Patrick Aubrion, die 14 jaar lang de rechterhand was van Pierre Marcolini, hebben in Antwerpen een eerste ‘bean to bar’ geopend genaamd Octave. Verwijzend naar Octaaf Callebaut, de oprichter van de gelijknamige chocoladeproducent. Samen serveren ze gerechten waarin vaak op de een of andere manier cacao en/of chocolade verwerkt is. “We hebben de ambitie om met verfijnde gerechten de verrijkende mogelijkheden te tonen die cacao als hartig en zoet ingrediënt biedt,” aldus Thomas Van de Weyer. Een voorbeeld daarvan is een ganache van mosterd en cacao als dip bij bitterballen van rillette. Al worden er ook klassiekers aangeboden zoals vol-au-vent en steak tartaar waarin geen chocolade verwerkt werd.

Octave, Koningin Astridplein 8, 2018 Antwerpen. Meer info: octvaeantwerp.be.

Laat chocolade aan huis leveren via Deliveroo

Stel je ligt in de zetel, je hebt plots reuze trek in chocolade maar de winkels zijn al gesloten en je hebt niets meer in huis. Naar aanleiding van het Chocoladesalon in Brussel kun je nu via Deliveroo verschillende Belgische chocolades aan huis laten leveren van een selectie chocolatiers die aanwezig zijn op het salon. Denk daarbij aan namen zoals Benoit Nihant, Millésime Chocolat, Frédéric Blondeel Chocolatier en Van Dender. Daarnaast deelt de koerierdienst op Facebook ook nog 15 gratis toegangstickets uit om het Chocoladesalon bij te wonen.

Meer info: deliveroo.be.

Roze chocolade ‘Ruby’ nu overal te koop

Naast wit, puur en melk vind je in de supermarkten nu ook een vierde soort chocolade: ‘Ruby’. Een soort chocolade die van nature uit rooskleurig is, zonder toevoegingen van kleurstoffen. De smaak is behoorlijk fruitig en zoet, met frisse zuren, zonder de klassieke bitterheid van cacao. Ontdekker van de roze chocolade is ’s werelds grootste chocoladefabrikant Barry Callebaut. Zij kozen voor het Belgische chocoladebedrijf Libeert als partner om hun nieuwe 4de chocolade Ruby in unieke creaties te gieten en tot de consument te brengen. Eerder werden er ook al grote partnerships aangegaan met merken als Nestlé (KitKat en een aparte reep), Leonidas en Vandemoortele.

Jurken om van te smullen

Nog nooit waren er zo veel verlekkerde blikken te zien op een modeshow als gisteren op de openingsavond van de 6de editie van het Chocoladesalon. Op de catwalk showden modellen elk een jurk van chocolade, gemaakt door duo’s van stylisten en chocolatiers. De modeshow wordt elke dag herhaald om 17u stipt.

Van vrijdag 22 februari tot zondag 24 februari. Tour & Taxis – Sheds 3 en 4 – Havenlaan 86c, 1000 Brussel. Meer info: brussels.salon-du-chocolat.com.