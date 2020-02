Van astrofood tot mindfood: de 10 foodtrends voor 2020 mv

10 februari 2020

09u40 0 Nina kookt TheFork, Europese leider op het vlak van online restaurantreserveringen, en NellyRodi, internationaal agency gespecialiseerd in business intelligence en creativity, onthullen de tien grootste voedingstrends van het jaar.

Dat eten lang niet meer alleen dient om ons te voeden, is al langer duidelijk. Welke trends komen onze kant op dit jaar? Een bloemlezing:

1. Mindfood

Op Instagram verscheen de hashtag #mindfood al in 65 000 posts. De hashtag wordt in het algemeen geassocieerd met de hashtag #powerofpositivity. De #mindfood trend beklemtoont de emotionele rol van voeding in ons dagelijks leven. Vandaag zijn we – naast de puur functionele voordelen – meer en meer geïnteresseerd in de voordelen die voeding ons kan bieden. Wat betekent dat restauranthouders meer en systematischer rekening houden met de gemoedstoestand van hun klanten om zo gerechten aan te bieden die beantwoorden aan hun stemming op een bepaald moment, en dit alles ver voorbij detox of glutenvrij.

2. Voeding en therapeutische voordelen

In de zoektocht naar mentale en emotionele gezondheid, is de ene methode om het welzijn te bevorderen radicaler dan de andere. Voeding is daarbij geen uitzondering meer. De huidige generatie heeft bijvoorbeeld reële verwachtingen over culinaire therapie om zo te reageren op hun verschillende emotionele toestanden. Vanuit een minder holistisch en meer wetenschappelijk standpunt en in een context van een groeiende belangstelling voor ingrediënten en moleculen met een helende werking, ontwikkelt de voedingswereld een passie voor producten met positieve effecten op het lichaam en de geest: hallucinogeen, kalmerend, therapeutisch, ... Van de ‘cannabidiol manie‘ tot ‘ayahuasca’, de intellectuele booster van Silicon Valley, geven nutraceutische oplossingen een nieuwe dimensie aan het verband tussen voedsel en traditionele geneeskunde. Deze oplossingen zijn nu een integraal onderdeel van voeding en dus van de horeca, die vandaag gerechten aanbiedt die zowel goed zijn voor het lichaam als de geest.

3. Astro food

Astrologie, waarzeggerij en andere astrale methoden zijn hip, ook aan tafel. Op Instagram werd de hashtag #astrologie al meer dan 50 000 keer gebruikt. Bij de Engelse equivalent, hashtag #astrology, loopt dat zelfs al op tot 3 miljoen. In de gastronomische wereld heeft Fluffe bijvoorbeeld al producten gelanceerd die gelinkt worden met een astrologisch teken: limonade met citroensmaak voor Stieren, honingsmaak voor Vissen, kaneel voor Leeuwen, ...

4. Food entertainment

Welkom in het post-foodporn tijdperk. Om de consument te verrassen in een instagrammable wereld, verleggen culinaire ervaringen onze zintuigelijke grenzen met de hulp van virtual reality en ASMR.

5. Food club

Food clubs zijn trendy en worden steeds populairder. Er is een grote behoefte om tot een gemeenschap te behoren die dezelfde interesses en persoonlijke loyaliteitsprogramma’s deelt en tegen de stroom ingaat van de #healtyfood beweging.

6. Duurzame stemmen op vlak van voeding

We zien de opkomst van nieuwe engagement creators: jongere generaties kunnen het gedrag van oudere generaties beïnvloeden. Volgens 68% van de Belgen jongeren is de kans het grootst dat bepaalde merken, influencers en actoren uit de privésector onze zullen planeet redden.

7. Voeding en duurzame keukens

Als reactie op de lineaire economie – die gekenmerkt wordt door verspilling, vervuiling en veel milieuschade – komen vandaag steeds meer duurzame kringlopen in de keuken en de levensmiddelensector voor.

8. Foodtech & slimme consumptie

Automatisering neemt een belangrijke plaats in op het gebied van gezondheid en voeding. We staan aan het begin van een functionele benadering van levensmiddelen, wat wordt gezien als een manier om de gezondheid te verbeteren, zowel wat betreft de geconsumeerde levensmiddelen en de voedingswaarde als wat betreft de beschikbare informatie over verpakkingen en toepassingen voor het scannen van producten. Tegen 2023 zou de markt voor mobiele toepassingen naar schatting meer dan 16 miljoen euro moeten vertegenwoordigen en zouden persoonlijk advies en gezondheidscontroles een ongekend hoogtepunt beleven.

De kern van deze trend is “Hapifork”, de elektronische vork die mensen in staat stelt hun eetgewoonten te controleren. Zo stuurt de elektronische vork trillingen als je te snel eet.

9. Food collaborations

In de mode- en beautysector wordt gastronomie in 2020 meer dan een creatief voorwendsel om nieuwe samenwerkingen te bevorderen. Zo ontdekken mode- en beautyketens zelfs nieuwe businessmodellen! Het is namelijk niet langer verrassend om te zien hoe modemerken restaurants en cafés openen en gloednieuwe concepten ontwikkelen, zoals “Gucci Osteria” in Florence of het Parijse restaurant “Citron”, opgericht door de Franse ontwerper Simon Porte Jacquemus.

10. Fooddelirium

Visueel, esthetisch, creatief, zintuiglijk, artistiek, ... de wereld van food is een speeltuin waarin de regels van de klassieke gastronomie grotendeels worden uitgedaagd! 25% van de Belgen vindt een creatieve keuken – of het nu gaat om visuele of smaakmakende creativiteit, fluorescerende schotels, insecten op je bord, ... – boeiend en aantrekkelijk.