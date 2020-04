Vaker vegetarisch eten in uw kot? Deze 3 klassiekers overtuigen zelfs de grootste carnivoor Aangeboden door #kookinuwkot

30 april 2020

08u00 0 Nina kookt Deze 3 vegetarische gerechten benaderen the real deal zo goed dat zelfs de grootste vleesliefhebber overstag gaat. Laat je inspireren door de #kookinuwkot-challenge en verras met veggie.

1. Voor de liefhebber van pittig: Mexicaanse taco’s

Ingrediënten

• 2 pakjes Poulettekes van De Vegetarische Slager

• 8 tacoschelpen

• 300 g maïs uit blik

• 200 g zwarte bonen uit blik

• 2 lente-uitjes

• ½ groene paprika

• ½ rode paprika

• 1 rode peper

• 1 rode ui

• 1 tl pikant paprikapoeder

• 15 g verse koriander

• 10 g verse munt

• 2 el olijfolie

• Sap van 1 limoen

• Olie om in te bakken

Bereidingswijze

1. Snijd de rode ui in halve ringen, de paprika in blokjes en de lente-ui in smalle ringetjes. Verwijder de zaadjes uit de rode peper en snijd de peper fijn. Hak de koriander en de muntblaadjes. Laat de maïs en zwarte bonen goed uitlekken in een vergiet. Doe alle groenten en de gehakte kruiden in een schaal en giet hier de olijfolie en het limoensap over. Schep de salade goed door elkaar.

2. Bak de Poulettekes aan beide zijden in 2 eetlepels olie goudbruin en krokant op middelhoog vuur. Bestrooi op het laatst met paprikapoeder en bak nog even mee.

3. Verwarm de tacoschelpen 3 minuten in de oven op 180 °C. Schep de salade in de tacoschelpen en verdeel hierover de gebakken Poulettekes.

4. Lekker met zure room, cheddar en guacamole!



2. Voor de oer-Vlaming: balletjes in tomatensaus

Ingrediënten

• 2 pakjes De Vegetarische Slager Boulettes Very Chouettes van 170 g

• 2 grote uien

• 2 teentjes knoflook

• 250 g kerstomaatjes

• 800 g tomatenblokjes in blik

• Knorr Vloeibare Bouillon Groenten

• 3 takjes verse basilicum

• Peper en zout

• Olijfolie

Bereidingswijze

1. Pel en snipper de uien en de knoflook. Verhit een scheutje olijfolie in een pan en bak er de ui en de knoflook in aan tot de ui glazig is.

2. Snijd de kerstomaatjes doormidden en laat ze kort even bakken in de pan. Voeg de tomatenblokjes uit blik toe.

3. Voeg de vloeibare bouillon toe naar smaak en laat al roerend smelten.

4. Laat de saus kort doorkoken op een laag vuur. Breng op smaak met peper en zout. Hak de basilicum fijn en voeg toe aan de saus.

5. Schep de balletjes door de saus en laat ze op een laag vuur 7 à 10 minuten zachtjes koken totdat de balletjes door en door warm zijn.

6. Lekker met aardappelpuree of frietjes

3. Voor de wereldburger: New York-style burger

Ingrediënten

• 160 g Le Burger van De Vegetarische Slager

• 1 el uienconfituur

• 4 el Hellmann’s Real

• 2 el Hellmann’s ketchup gezoet met honing

• 2 blaadjes ijsbergsla

• 2 schijven tomaat (groot)

• 6 schijfjes augurk

• 2 hamburgerbroodjes

• 2 plakjes cheddarkaas

• Peper

Bereidingswijze

1. Grill of bak de burgers in een pan en kruid met peper. Leg de kaas op de burgers tot ze gesmolten is.

2. Snijd de broodjes open en besmeer de twee helften van de broodjes met Hellmann’s Real en ketchup. Beleg het broodje met een blaadje sla, schijf tomaat, 3 schijfjes augurk en leg hier de burger op. Voeg ketchup naar smaak toe. Klap het broodje dicht en je burger is klaar!

