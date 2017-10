Vaarwel culinaire sleur: deze drie klassiekers hebben een verrassende twist Aangeboden door Carrefour

10u00 0 Nina kookt Je bent op zoek naar makkelijke maaltijden die toch net een tikje anders zijn dan je dagelijkse kost? Wij namen drie klassieke gerechten – een salade, een pasta en een vispapillot – en maakten ze met wat ongewone, seizoensgebonden of wereldse extra’s heerlijk verrassend. Zelfs je kids zullen ervan smullen!

SALADE

Snak je in de herfst naar stevige maaltijdsalades die je een energieboost geven? Dan is deze Italiaanse maaltijdsalade gepimpt met worst en hasselback potatoes een pico bello optie.

Italiaanse salade met worst en hasselback potatoes

Voor 2 personen, 15 min. bereiding + 30 min. in de oven



Carrefour

Wat heb je nodig?

• 2 Italiaanse worsten

• 1/2 citroen

• 1/2 el venkelzaad

• 300 g troscocktailtomaatjes

• 1 bol buffelmozzarella

• 8 g verse basilicum

• 400 g vastkokende aardappelen

• 5 g verse rozemarijn

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Schrob de aardappelen schoon en dep ze droog. Maak vervolgens elke 3 millimeter inkepingen in de aardappelen zonder ze helemaal te doorsnijden. Leg de aardappelen eventueel tussen twee houten spatels om te vermijden dat je mes tot de onderkant doorsnijdt. Leg de patatjes in een ovenschaal of op een bakplaat. Steek hier en daar wat rozemarijn in hun inkepingen en besprenkel ze met olijfolie, peper en zout. Zet de schaal in de hete oven en bak ongeveer 30 à 35 minuten of tot ze knapperig goudbruin zijn.

2. Snij de tomaatjes in kwartjes en scheur de basilicumblaadjes. Meng door elkaar, besprenkel met olijfolie en kruid met peper en zout. Snij de mozzarella in plakjes en leg op een bord. Dresseer de tomaatjes errond.

3. Verwarm een grillpan op een hoog vuur. Snij de worsten in de lengte zodat je ze kan openvouwen. Kruid de worsten met peper en leg ze op de opengesneden kant in de hete grillpan. Snij de citroen doormidden en leg ze op de snijkant mee in de grillpan. Bak de worsten krokant aan beide zijden en besprenkel ze, eens ze gaar zijn, met venkelzaad. Knijp er de citroenen over uit en serveer met de aardappelen en tomatensalade.

PASTA

Pasta pronto? Heel pronto, als het van ons afhangt. Kies voor drie à vijf supersmaakvolle ingrediënten waarmee je elke pasta in geen tijd naar een hoger niveau tilt. Denk bijvoorbeeld aan boter en look voor een pasta al burro, ei, room en spek voor een pasta alla carbonara of spinazie, look, amandelen en citroen voor ...

Spaghetti al limone

Voor 2 personen, 10 min. bereiding + 15 min. koken

Carrefour

Wat heb je nodig?

• 250 g spaghetti

• 1 teen knoflook

• 225 g spinazie

• 10 g platte peterselie

• 1 citroen

• 25 g amandelschilfers

• 200 ml magere room

• 25 g parmezaan

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het:

1. Kook de spaghetti volgens de instructies op de verpakking beetgaar in gezouten water.

2. Plet de knoflook en was de spinazie. Hak de platte peterselie fijn en rasp de schil van de citroen. Bak de amandelschilfers goudbruin in een droge pan.

3. Verwarm wat olijfolie in een pan op een laag vuur. Fruit de knoflook 2 minuten, draai het vuur wat hoger en voeg de spinazie toe. Roerbak 2 à 3 minuten en blus met de room. Voeg de citroenrasp toe en kruid met peper en zout. Laat 3 à 4 minuten op een hoog vuur inkoken alvorens de platte peterselie toe te voegen en door de spaghetti te mengen. Serveer met parmezaan en amandelschilfers.

VIS

De snelste manier om vis klaar te maken? Op de grill of in een papillot. Deze Aziatische papillot smaakt verrassend anders door het gebruik van wereldse smaakmakers zoals verse gember, rode chilipeper en koriander.

Aziatische witte vispapillot met noedels

Voor 2 personen, 15 min. bereiding + 15 min. koken

Carrefour

Wat heb je nodig?

• 2 schelvishaasjes

• 125 g udonnoedels

• 1 zakje wokgroenten (400 g)

• 2 el sojasaus

• 20 g verse gember

• 1/2 teentje knoflook

• 1/2 rode chilipeper

• 5 g koriander

• olijfolie

• peper en zout

• extra: bakpapier

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Gebruik een vel bakpapier per persoon. Wrijf het bakpapier in met een beetje olijfolie en leg in het midden van ieder vel 200 g wokgroenten. Leg daarop een stuk schelvis. Kruid met verse koriander, peper en zout. Doe er een scheutje olijfolie en een lepel sojasaus over. Sluit de papillotten tot pakketjes en zet ze 12 minuten in de hete oven.

2. Kook de noedels gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat uitlekken. Verwijder de zaadjes van de chilipeper en snij fijn. Verhit wat olijfolie op een zacht vuur in een pan en stoof de chilipeper aan samen met de geperste knoflook en de geraspte gember. Doe er de noedels bij en meng goed.

3. Haal voorzichtig de schelvis met groenten uit de pakketjes, serveer met de noedels en extra koriander.

Meer verrassingen op je bord?

Al deze gerechten komen uit de weekmenu’s van de simply you box van Carrefour. Bestel online een maaltijdbox en geniet in geen tijd van makkelijke gerechten die net een tikje anders zijn. Je kan de box met 3 lekkere, snelle en gezonde gerechten bij Carrefour laten leveren of aan huis om dubbel zoveel tijd te besparen.