Uitgetest: het makkelijke maar geniale trucje om knoflook te pellen dat viraal gaat op Twitter Timon Van Mechelen

19 juni 2019

12u34 0 Nina kookt Verse knoflook voegt heel wat smaak toe aan een gerecht, maar het pellen van de bol is vaak nogal een gedoe. Volgens de Canadese Valentina Lord bestaat er echter een trucje dat dit karwei in 1-2-3 klaart, zonder dat de schil aan je vingers blijft plakken en je handen er hard door gaan rieken. Wij probeerden het zelf uit.

In de bewuste video die Valentina Lord op Twitter plaatste, wipt ze de teentjes look vlotjes uit de schil alsof het niets is. Ze steekt haar mes in de teentjes en hupsakee! “Voor iemand die veel Koreaans eten maakt, vind ik dit de beste manier om look te schillen”, zegt ze. Veel surfers reageren stomverbaasd, onder wie model Chrissy Teigen. “WHAAAAAAAAAAAAAAAT”, is haar korte en bondige reactie.

Werkt het ook echt? - Wij deden de test

Er gaan heel wat trucjes rond op het internet, maar velen blijken amper of gewoonweg niet te werken in de praktijk. Tegen onze verwachting in, werkt deze knoflookhack echter wél. Zo vlot als in de video gaat het voorlopig niet bij ons en veel teentjes look breken in 2 door er met het mes in te steken. Maar zoals je kunt zien op de onderstaande foto, zijn de teentjes wel - zo goed als - ontdaan van hun schil. Mits een beetje extra oefening, moet dit zeker nog sneller en beter lukken.