Twijfel je tussen vlees of vis? Ga voor de perfecte combo met deze surf & turf rice bowl

29 juni 2020

Fris, gezond en lekker exotisch: rice bowls zijn met reden razend populair. Dit zomerse recept combineert witte rijst met zoete mango, romige avocado, gemarineerd spek en gegrilde scampi’s. Yum!



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 avocado’s

sap van 1 limoen

bosje koriander

bosje radijsjes

1 mango

150 g spinazie

300 g BBQ gemarineerde speklapjes

12 scampi’s, diepvries

250 g witte rijst

2 el mayonaise

1/2 tl cayennepeper

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Bereid de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Pel en maak de scampi’s schoon. Kruid met peper en zout en rijg ze per 3 aan spiesjes. Bestrijk ze met olijfolie en gril ze mooi gaar op de barbecue of in een grillpan. Bak ook het spek gaar en goudbruin.

2. Snij het vruchtvlees van 1 avocado in blokjes en bedruppel met het limoensap. Kruid met peper en zout. Snij het vruchvlees van de mango in repen. Snij de radijsjes in plakjes.

3. Doe het vruchtvlees van de resterende avocado in een blender, samen met de mayonaise, de helft van de koriander en een scheutje water. Kruid met het cayennepeper en peper. Mix tot een gladde saus.

4. Verdeel de spinazie over vier grote kommen. Schep er de gare rijst op. Snij het spek in repen en verdeel over de kommen. Verdeel er ook de mango, avocadoblokjes en radijsjes over. Leg er telkens een scampispiesje bij en werk de bowl af met de resterende koriander. Bedruppel met de avocadosaus en serveer meteen.

