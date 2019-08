Trendwatchers voorspellen: binnenkort wil iedereen deze hippe groenten en fruit op z’n bord LDC

18 augustus 2019

11u19

Bron: The Huffington Post 0 Nina kookt Wat eten hippe foodies de komende maanden? Experts voorspellen de grootste culinaire trends: boerenkool is passé, zeewier en jackfruit zijn dan weer razend populair.

“De beste manier om trends te voorspellen, is kijken naar de meest vooruitstrevende consumenten”, weet Melissa Abbott van de culinaire onderzoeksinstelling The Hartman Group. “We hebben het dan niet over zogenoemde foodies of fijnproevers, maar wel over mensen die écht geobsedeerd zijn door eten. Daarnaast leren we ook veel van vernieuwende chef-koks. We kijken naar hun menukaarten en naar wat ze zelf in hun keuken en koelkast hebben staan.”

Welke stukken groente en fruit onze smaakpapillen de komende maanden tevreden zullen stellen? We sommen ze even voor je op:

Zeewier

“Er zijn steeds meer restaurants die aan de slag gaan met zeewier”, meent Darren Seifer, een analyst van het onderzoeksbureau NPD Group. “We zien ook dat het vaker gebruikt wordt als een ingrediënt voor snacks, denk maar aan chips met zeewier.”

Het kan ook geen kwaad dat het inspeelt op de superfoodtrend: voeding moet niet alleen lekker zijn, maar ook wonderen doen voor je gezondheid. En van zeewier is geweten dat het bomvol vitaminen, mineralen, calcium en magnesium zit.

Jackfruit

Jackfruit of nangka is al jarenlang razend populair in Zuidoost-Azië, maar de laatste tijd is het stuk fruit ook bezig aan een opmars in onze contreien. Het valt vooral in de smaak bij veganisten, vegetariërs en flexitariërs. De structuur van onrijp jackfruit lijkt wel wat op die van vlees en de smaak is neutraal, waardoor het meermaals bestempeld wordt als hét hippe plantaardige alternatief voor vlees. Je kan er bijvoorbeeld veganistische ‘pulled pork’ van maken.

“Steeds meer mensen eten vegetarisch. Daarom gebeurt het vaker dat restaurants planten gebruiken om vlees te vervangen”, stelt Seifer.

Honeynut pompoen

De alombekende butternut pompoen krijgt concurrentie van een nieuwe variant: de honeynut pompoen. “Deze is veel kleiner en intenser van smaak dan de butternut pompoen”, vertelt Abbott. “Deze kleine groente is bovendien gemakkelijker om in stukjes te snijden. Dat komt goed van pas voor mensen met weinig tijd of voor wie niet zo handig is in de keuken."

Paddenstoelen

Oké, we moeten toegeven dat paddenstoelen geen echte groenten zijn, maar in de winkelrekken vind je het steeds bij de salades, komkommers en tomaten. Volgens Abbott zijn paddenstoelen ook bezig aan een flinke opmars. Hoe gekker, hoe beter. “Er wordt geregeld geëxperimenteerd met originele soorten als cantharellen, duinvoetjes, pruikzwammen en gewone oesterzwammen. Die zijn lekker, hebben een interessante textuur en zijn een goede bron van vitamine D.”