Trending op sociale media: de #kookinuwkot-challenge zorgt voor variatie in je kookpotten tijdens lockdown

24 april 2020

08u00 0 Nina kookt Ondertussen zitten we al meer dan een maand in lockdown en nog elke dag iets lekkers bedenken om te koken: het is geen makkie. Geen wonder dus dat de #kookinuwkot-challenge nu trending is online. De kettingchallenge daagt ons met een bingobord uit om creatiever te zijn in de keuken.

Het internet barst van de challenges tijdens de lockdown. Niet gek dat we onszelf willen uitdagen om al onze nieuwe vrije tijd nuttig te besteden natuurlijk. Productief zijn ze niet allemaal – denk aan de #30daysongchallenge of de #pillowchallenge. Maar dat kunnen we van de nieuwe #kookinuwkot-uitdaging niet zeggen. Door een handig bingobord (en de nodige peer pressure) zou die onze culinaire creativiteit de hoogte moeten injagen.

Chefkot zkt. inspiratie

Het principe is simpel. Online doet een template de ronde: een bingokaart met negen vakjes waarvan je er als deelnemer in een week zo veel mogelijk moet afvinken. De kookopdrachten variëren van ‘Belgisch’ of ‘BBQ’ tot ‘lekker snel’, ‘groentjes’ of ‘doe eens gek’ en sporen zo aan om een hele week lang uit je culinaire comfortzone te komen. En liefst ‘nom-nomineer’ je daarnaast ook andere Instagramvrienden slash ‘chefkots’ om hetzelfde te doen.

Een handvol bekende Vlaamse Instagrammers sprongen al op de kar om alle hoeken van hun keuken te verkennen en meer zullen er nog volgen. Nuria Gilizintinova (@nuria_glztnva) van Blind Getrouwd gaf het goede voorbeeld met een ‘lekker snel’-spaghetti, perfect voor een lazy sunday.

Ook ‘momfluencer’ Hanne Demeulenaere maakt zich klaar voor een culinaire rollercoaster – check de story highlight #kookinuwkot op haar Instagramprofiel. En ‘The Messy Chef’ Jelle Beeckman en Joe-dj Sven Ornelis vinkten net het vakje ‘Oosters’ af met hun interpretatie van een bordje Aziatische noedels.

De culinaire ketting

Volg de komende dagen deze Instagrammers om te zien hoe zij variatie in hun kookpotten brengen dankzij #kookinuwkot. Wie weet ontdek je in het spoor van de culinaire ketting zelf een smakelijk gerechtje of twee (of drie of vier of …).

Foodblogger Bart De Roeck van Roeckie’s World, @roeckiesworld

Voedingsconsulente en foodblogster Laura Van den Broeck aka @befitbeawesomebylaura

(Musical)actrice Helle Vanderheyden, @hellevanderheyden

Valeska Van den Broecke, lifestyleblogster en wederhelft van Niels Albert, @valeskavdb

Foodblogster Helen Verhelst op @helenkookt

Foodie en ‘Blind Getrouwd’-kandidate Jolien Baeten, @jolienbaeten89

‘Buurtpolitie’-actrice Charlotte De Groof, @charlottedegroof

Victor Van Meerten, ‘Blind Getrouwd’-kandidaat en wederhelft van Line, @victorvanmeerten

VTM’s frisse tv-kok Loïc Van Impe aka @loicfood

Zin (en genoeg honger) gekregen om zelf ook mee te doen? Gebruik onderstaande bingotemplate en deel je chefkot-avonturen online en met je vrienden onder de hashtag #kookinuwkot. We helpen je al op weg met dit snelle groentengerecht, zo kan je het eerste vakje al afvinken. Onthoud: zo veel mogelijk verschillende gerechtjes in één week. Ready, set, cook!