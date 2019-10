Elke dag vers Gesponsorde inhoud Transformeer pizza tot een griezelige Halloweensnack met deze simpele hack (als je durft!) Aangeboden door Lidl

31 oktober 2019

12u00 0 Nina kookt Brr, nog nooit kreeg je zulke koude rillingen van een stuk pizza. Nog altijd even lekker, maar nu extra griezelig dankzij de chorizo- en olijfspinnetjes die eroverheen kruipen.

Wat heb je nodig? (voor 4 à 6 personen)

1 sjalot, fijngesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

400 g tomaten in blik

3 el peterselie, fijngehakt

2 rollen pizzadeeg

2 bollen mozzarella, in plakjes

1 kleine rode paprika

60 g dunne plakjes chorizo

50 g zwarte olijven

50 g groene olijven

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Fruit de sjalot met de look glazig in olijfolie. Voeg de tomaten toe en laat 15 minuten pruttelen. Schep er de peterselie onder en kruid met peper en zout.

2. Verwarm de oven voor op 220°C. Rol het deeg open en bestrijk het deeg met de saus. Blijf 1 cm van de rand. Verdeel er de plakjes mozzarella over.

3. Snijd kleine plakjes paprika in dunne reepjes. Leg enkele plakjes chorizo op de pizza. Dat worden de lijfjes van de grotere spinnen. De reepjes paprika worden de poten van deze spinnen. Halveer de olijven.

Verdeel de helft van de olijven met de bolle kant naar boven op de pizza. Dat worden de lijfjes van de kleine spinnetjes. Snijd de andere helft van de olijven in reepjes en vorm hier de poten van. Zet de pizza’s 12 minuten in de oven.

