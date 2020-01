Elke dag vers Gesponsorde inhoud Tournée Minérale wordt een makkie met deze tropische mocktails achter de hand Aangeboden door Lidl

30 januari 2020

12u00 0 Nina kookt Blijf je deze februari uit de buurt van alcohol? Applausje voor jou. Maar voor die momenten waarop je toch graag iets decadenters drinkt dan een frisdrankje: deze mocktails met vers fruit en frisse kruiden houden het boeiend. Schol!

Ananas-kokosmocktail

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

450 g verse ananas

sap van 1 limoen + enkele schijfjes limoen

100 ml kokosmelk

100 ml bruiswater

ijsblokjes

enkele takjes munt

honing

Zo maak je het :

1. Verwijder de schil van de ananas en snij het vruchtvlees in blokjes. Mix de blokjes heel fijn in een blender. Voeg het limoensap en de kokosmelk toe en mix nog even door.

2. Verdeel enkele ijsblokjes over 4 glazen. Giet er de ananas mocktail in en vul aan met een scheut bruisend water. Bedruppel met wat honing en werk de glazen af met een takje munt en een schijfje limoen.

Mandarijn-tijmmocktail

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

100 g suiker

1 zakje vanillesuiker

1 el geraspte gember (optioneel)

100 ml water

bosje tijm + extra om af te werken

sap van 12 à 15 mandarijnen + extra schijfjes mandarijn

200 ml spuitwater met citroensmaak

ijsblokjes

Zo maak je het :

1. Breng voor de mandarijnmocktail de suiker en de vanillesuiker met het water, de gember en de tijm aan de kook. Zet het vuur laag en laat 20 minuten sudderen tot een siroop. Laat daarna volledig afkoelen.

2. Giet 2 el van de siroop in elk longdrink glas, vul aan met ijs en daarna met het mandarijnensap. Roer met een lange lepel. Giet er nog een scheutje limonade bij en werk de mocktail af met enkele takjes tijm en schijfjes mandarijn.

