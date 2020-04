Elke dag vers Gesponsorde inhoud Tomaat-garnaal met een Aziatische twist? Het verrassende recept van Seb en Simon uit 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ Aangeboden door Lidl

09 april 2020

21u45

Bron: Aangeboden door Lidl 0

Tomaat-garnaal is een oer-Belgische klassieker, maar met een paar simpele ingrepen transformeer je het tot een verrassend Aziatisch bordje. Getest door Seb en Simon in ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’, goedgekeurd door ons!



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wat heb je nodig (voor 4 personen)

8 tomaten

bosje koriander + extra blaadjes om af te werken

bosje bieslook

sap van 1 limoen

1 chilipeper, in ringen

komkommer

5 cm gember, geschild, in dunne lucifers

500 g grijze garnalen

250 ml kokosroom

4 pitabroodjes

paprikapoeder

azijn

zonnebloemolie

peper en zout

Zo maak je het

1. Mix de kokosroom glad met de koriander, het limoensap, de bieslook en een snuf paprikapoeder. Kruid met peper en zout en zet koel.Was de tomaten en snij in plakjes. Snij de komkommer met een dunschiller in de lengte in dunne plakjes. Leg ze 10 minuten in azijn.

2. Bak de gemberlucifers krokant in hete olie. Laat uitlekken op keukenpapier. Meng de helft van de kokos-koriandersaus onder de garnalen.

3. Besmeer de pitabroodjes met olie en grill ze even aan op een hete grillpan. Maak op de borden torentjes met de tomatenschijfjes, komkommerplakjes en garnalen. Werk af met de krokante gember, chilipeper en extra koriander. Druppel er nog wat van de resterende saus over en serveer met het pitabrood.”

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!