Tiramisu World Cup komt naar Brussel: 3 originele varianten van het Italiaanse dessert

30 juli 2019

15u22 11 Nina kookt Ben jij ervan overtuigd dat je de beste tiramisu ter wereld maakt? Sinds 2017 bestaat er een wereldkampioenschap voor en dit jaar vinden de selectierondes plaats in Brussel. Op 11 en 12 oktober kun je in het City 2-winkelcentrum je proberen te plaatsen met jouw variant van het dessert, de finale vindt een maand later plaats in het Italiaanse Treviso. Ter inspiratie zochten we 3 tiramisurecepten bij elkaar.

1. Een veganistische versie

Benodigdheden (voor 4 personen)

70 g speculaaskoekjes

1⁄2 dl sterke koffie

2 eetlepels amaretto

75 g cacaoboter

1 dl amandelmelk

1 vanillestokje of enkele druppels vanille­-essence

100 g rietsuiker

2 g agaragar

1 dl opklopbare sojaslagroom

1 eetlepel cacao (ongezoet)

Bereidingswijze

1. Vermeng de koffie met de amaretto.

2. Doop de koekjes in de koffie en leg ze naast elkaar in een schaal zodat de bodem bedekt is.

3. Snijd het vanillestokje open en haal het merg eruit. Hak de cacaoboter.

4. Verwarm de amandelmelk samen met het vanillemerg en de suiker.

5. Voeg de agaragar toe en laat het vocht 2 minuten zachtjes koken.

6. Neem de pan van het vuur en voeg de cacaoboter toe om te smelten.

7. Laat het mengsel afkoelen tot lauw, bijvoorbeeld door het in een koele schaal te gieten of de bodem van de kookpot in een koudwaterbad te zetten. Blijf voortdurend roeren tijdens het afkoelen.

8. Klop de sojaslagroom minstens 3 minuten goed op en roer de amandel-cacaobotermelk erdoor.

9. Giet het mengsel over de koekjes.

10. Zet de tiramisu minstens 30 minuten in de koelkast om op te stijven.

11. Strooi wat cacao over de tiramisu.

2. Tiramisu met bloedappelsien en speculoos

Benodigdheden (voor 4 personen)

200 gram mascarpone

150 gram Griekse yoghurt

1 tl vanille-extract

1 tl honing

3 bloedappelsienen

1 el sinaasappellikeur

8 volkoren speculaaskoekjes

een stukje pure chocolade

Bereidingswijze

1. Volg de stappen in de video

3. Speculoostiramisu met frambozen

Benodigdheden (voor 4 personen)

3 eieren

50 g suiker

2 el amaretto

250 g mascarpone

125 g speculoos

150 ml sterke koffie

200 g frambozen

muntblaadjes

Bereidingswijze

1. Splits de eieren. Meng met een mixer de dooiers, de suiker en de amaretto tot een luchtig, lichtgeel beslag. Voeg de mascarpone toe en mix alles tot een glad geheel.

2. Klop de eiwitten stijf en schep voorzichtig onder het mascarponemengsel.

3. Dompel de speculoosjes één voor één in de koffie en leg ze op de bodem van 4 glaasjes.

4. Bedek de speculoos met een laag mascarponecrème, gevolgd door de frambozen. Herhaal met een nieuwe laag speculoosjes, mascarpone en frambozen.

5. Zet de glaasjes enkele uren in de koelkast om op te stijven.

6. Werk, vlak voor het opdienen, af met enkele blaadjes munt.