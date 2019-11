Philips Airfryer Gesponsorde inhoud Tips om gezonder te koken voor en met je kinderen Aangeboden door Philips

21 november 2019

Dan heb je bijna een uur in de keuken gestaan om iedereen een lekkere verse maaltijd voor te schotelen, en dan is het aan tafel: ‘Dat lust ik niet!’ ‘Eèkes, weeral groenten!’ Word jij soms ook radeloos van het commentaar van je kinderen? Hierbij een aantal tips & tricks om het (culinaire) leven voor jou wat makkelijker te maken.

Tip 1: Eet groenten de hele dag door! Beperk het eten van groente niet tot die ene warme maaltijd. Geef tomaatjes en blokjes komkommer mee in de brooddoos, zet worteltjes klaar bij de tv, geef ze bloemkoolroosjes met een dip als je anders chips zou geven... De mogelijkheden zijn eindeloos.

Tip 2: Maak het leuk! Geef groenten een gezichtje, maak er een leuke vorm van... In jouw culinaire knutseldoos zitten voortaan komkommerreepjes, maiskorrels, paprikareepjes, kerstomaatjes en babyworteltjes.

Tip 3: Ga voor kleur! Bij groenten denken kinderen aan, juist ja, groen! Vandaar dat ze vaak rode paprika lekkerder vinden dan groene en dat ze broccoli raar vinden, terwijl een ovenschotel met bloemkool vaak wel binnengaat.

Tip 4: Geef niet te veel! Niks zo ontmoedigend als een volwassen schep groente op het bord van je kind, als het denkt dat het niet lekker is. Begin met één spruitje dus.

Tip 5: Varieer! Het is misschien niet altijd mogelijk om twee groenten aan te bieden, maar de kans is dan wel groter dat je kind tenminste één groente proeft. Kiezen vinden kinderen sowieso altijd leuk, omdat ze dan het idee hebben dat ze inspraak hebben.

Tip 6: Speel verstoppertje! Onze favoriete verstopplekken van groenten zijn ovenschotels, stamppotten, soepen en sauzen. Vinden ze lasagne lekker? Smokkel wat groente in de tomatensaus (niet te veel ineens) en ze zullen het niet eens merken.

Tip 7: Kook, grill, stoof en verander! Vind je kind rauwe worteltjes niet lekker, probeer ze dan eens gekookt te geven. Doperwtjes en wat blokjes ham erdoor, en wie weet, gaat het nu wel lukken.

Tip 8: Maak ze klein! Snij groenten in kleine stukjes: dan zien ze er meteen lekkerder uit en kun je de porties beter doseren. Als je kind er rijp voor is, laat het dan zelf opscheppen. Ook leuk: in plaats van in één grote schotel, serveer je eenpansmaaltijd eens in individuele muffinvormpjes (ook in de Aifryer!). They’ll love it!

Tip 9: Betrek de kinderen bij het koken! En dat kan in verschillende fases en van jongsaf aan. Kies samen met hen in de winkel de groenten. Thuis kan je ze laten helpen bij het wassen, snijden en koken, afhankelijk van hun leeftijd natuurlijk. Samen een pizza beleggen is heel fijn, en als ze het idee hebben dat ze hun eigen eten hebben klaargemaakt, is de kans groter dat ze het ook lekker vinden.

Tip 10: Geef niet op! Een kind moet tien tot vijftien keer proeven voordat het een nieuwe smaak kan appreciëren. Vinden ze witloof in ham en kaas niet lekker? Verwerk dan eens een stronkje in de soep, zo kunnen ze langzaam aan de smaak wennen. Probeer het recept van Sofie Dumont maar eens: gepofte zoete aardappel met krokante kikkererwten en een lekkere dressing. Laat je kinderen de zoete aardappel inwrijven met olie en kruiden, laat ze de stukken in het mandje van de Airfryer leggen, laat ze meehelpen om het sausje te maken... Top!

Poffen en knabbelen maar: zo lust iedereen zoete aardappel met yoghurt

Wie houdt er van zoete aardappel? Iedereen! Ook kinderen zijn er gek op, zeker als ze gepoft zijn. En als je kids er dan ook nog eens wat bij kunnen knabbelen en kunnen genieten van de zachtzure smaak van yoghurt, zijn ze zo verkocht!

Wat heb je nodig?

(voor 4 personen)

* 3 ongeschilde zoete aardappelen (even groot) * 1 el olijfolie * peper en zout * knoflookpoeder * 1 blik

kikkererwten * 1 tl paprika (mag ook gerookt zijn) * 1 el olijfolie

Voor de dressing :

* 125 g yoghurt *stukje kaas om te raspen (ongeveer 2 el) * mosterd * sap van ½ citroen * peper en zout

Voor de garnituur:

* 2 stengels lente-uitjes, fijngesneden

Voor de bereiding:

* 1 Philips Airfryer XXL

Zo maak je het:

1. Snij de zoete aardappelen in de helft, smeer ze in met olijfolie en kruid ze met peper en zout.

2. Besprenkel de kikkererwten met olijfolie en paprikapoeder.

3. Voeg alles samen in de Philips Airfryer XXL en bak voor 25 minuten op 200 °C.

4. Meng de mosterd door de yoghurt.

5. Rasp de kaas erover en besprenkel met het citroensap, peper en zout.

6. Schep de gepofte zoete aardappelen en kikkererwten op een bord en giet er de dressing over.

7. Werk af met de fijngesneden lente-uitjes.

