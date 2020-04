Lunch Gesponsorde inhoud Tips en recepten om van je doordeweekse lunch iets speciaals te maken Aangeboden door Délio

20 april 2020

08u00 0 Nina kookt Na een lenteweekend vol buitenplezier volgt weer het strakkere weekritme vol (online) plichten voor werk en school. Maar al dat thuiswerk geeft jullie ook een unieke kans. Want in plaats van ‘s middags snel-snel een broodje achter je computer te eten, kan je van de lunch een gezellig gezinsmoment maken waar jullie allemaal naar uitkijken.

Goed voor de sfeer in huis, je werkprestaties en je gezondheid: bewust tijd uittrekken om samen te lunchen. Door van je lunch een rustmoment van quality time te maken, komen jullie even op adem, kunnen jullie vertellen hoe je ochtend is verlopen en tanken jullie een smakelijke portie energie om straks die namiddag goed door te komen.

Tip 1: Tafeltje-dek-je

Een fijne gezinslunch begint met... het samen dekken van de tafel. Natuurlijk kan je de taken gewoon verdelen, maar nog leuker is het als je die doordeweekse tafel pimpt. Waarom zou je dat andere servies, bestek of die kleurige servetten niet gebruiken? Ook leuk: pluk wat lentebloemen uit de tuin of het park in de buurt en zet ze mee op tafel.

*Extra tip: neem jullie smartphone niét mee naar de lunchtafel - niet makkelijk maar wérkt wel om meer aandacht voor elkaar te hebben.

Tip 2: Lekker én gezond: zorg voor meer variatie

Niks mis met ‘ene me hesp en ene me kees’, maar je lunch wordt specialer, als je je gewoonten doorbreekt. Varieer eens met verschillende soorten brood: naast bruin, wit of volkoren, kan je ook notenbrood of pistolets met zaadjes op tafel zetten. Denk ook creatiever na over broodbeleg en wissel eens af met een hardgekookt ei in schijfjes, of een smeersalade, zoals kip curry, tonijnsalade, een groentesalade of eiersalade. Dat is niet alleen fijn voor je smaakpapillen, maar meestal ook een stuk gezonder én minder vet dan de klassieke plak kaas, die vaak een Nutri-Score D of E heeft. Als je daarbij nog varieert met stukjes tomaat, komkommer, radijs, wortel of fijngesneden fruit, krijg je ineens een rijk buffet. Ook kinderen vinden dit de max!

*Extra tip: denk vooruit en kook al een paar eitjes op voorhand, die je de volgende dag als beleg kan gebruiken. Of rasp je wortels een dag vooraf: met wat citroensap erover blijven ze fris in de koelkast tot aan je volgende lunch.

Tip 3: Voor kids: maak het spannend

Als je mag kiezen, neem je toch liever een spannende clubsandwich, tramezzini of creatieve minibun dan een saaie belegde boterham? Dat geldt nog meer voor je kids!

Receptidee: Clubsandwich met kip curry, komkommer, koriander en veldsla

Toast drie sneden brood en beleg de eerste rijkelijk met kip curry en verse koriander. Leg de tweede toast hierop en beleg met komkommer en veldsla. Dek af met de laatste toast en snijd in driehoekjes. Smakelijk!

Tip 4: Broodje gezond: méér groenten

Altijd goed voor een gezonde twist: focus wat meer op groenten dan op vlees.

Receptidee: Lentebroodje met rosbief en avocado

Besmeer een dikke, handgesneden bruine boterham met groenterijke lentesalade. Beleg met twee sneetjes rosbief en een paar stukken avocado. Werk af met zout, peper uit de molen en groene kruiden naar keuze.

Geen tijd om zelf kip curry of groentesalade te maken? De smeersalades van Délio zijn de perfecte oplossing. Gemaakt met de beste verse ingrediënten - van gebraden kip tot krokante groentjes - smaken ze heerlijk én bevatten ze verrassend weinig vet. En wist je dat veel Délio-salades een Nutri-Score B of C hebben?

Ontdek alle varianten én inspirerende lunchrecepten op delio.be.