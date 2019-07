Tip voor de barbecue: zo krijg je vlees altijd perfect gaar redactie

30 juli 2019

16u41

Bron: AD.nl 1 Nina kookt Wil je goed leren barbecueën? Ervaren BBQ-chef Marvin Mumu geeft je tips om je barbecue zo goed mogelijk te gebruiken. Vandaag legt hij uit hoe je makkelijk kunt weten of je vlees goed gaar is.

Niets verdrietigers dan na lang wachten een kipsaté voorgeschoteld krijgen die vanbinnen nog rauw blijkt te zijn. BBQ-expert Marvin Mumu heeft een oplossing, zo legt hij uit aan de hand van stukken varkenshaas en biefstuk. “Toch wel het spannendste stukje vlees op de barbecue om thuis klaar te maken”, aldus de kenner.



Hij begint met het dichtschroeien van de stukken vlees. “Dat zal ongeveer twee à drie minuten aan beide kanten zijn”, zegt de chef. Hierna sluit hij de klep van de barbecue. “Dan krijg je een soort van oveneffect. Zodat het vlees mooi gaart aan beide kanten.”



Barbecueën blijft ook voor kenners enigszins een kwestie van gevoel. Met zijn barbecuetang knijpt Mumu in de zijkant van het vlees. “Op het moment dat je voelt dat het vlees wat steviger wordt, plaats je het op een minder heet gedeelte van de grill. Of je haalt het vlees van de grill, omdat je denkt dat hij er al bijna is”, zegt hij, verwijzend naar de gaarheid van het vlees.

Bij het grillen van steaks is nog een ander aspect belangrijk: het rusten. Daarmee zorg je dat alle sappen die in het vlees zitten ook in het vlees blijven. “Als je een steak direct van de grill op je bord legt en er een mes in zet, lopen alle sappen eruit en is je biefstuk verpest”, aldus Mumu.



Hier geldt de vuistregel: de rusttijd is de helft van de tijd die het vlees heeft gegaard. ,”Geef het vlees daarna nog een paar seconden op de grill zodat hij weer mooi warm is.”

Thermometer

Hoewel biefstuk en varkenshaas de spannendste soorten vlees zijn, schieten mensen bij kip en varkensvlees ook weleens in de stress. Voor hen is een keukenthermometer geen overbodige luxe. “Door simpel de thermometer in het vlees te steken kun je controleren of het vlees gaar is.” Op de website van BBQ-helden staat een handig overzicht met welke kerntemperaturen de gewenste gaarheid opleveren.



Mocht je geen thermometer hebben, dan bestaat er een provisorische oplossing. “Snijd je vlees een klein beetje in op het dikste stuk en kijk of het vlees wit en sappig is.” Hier zitten wel restricties aan, vervolgt Mumu: “Het insnijden is heel handig bij een stukje kip of varkensvlees maar is ten strengste verboden bij een steak. Dan stee(a)k je hem echt lek en wordt ’ie gortdroog.”