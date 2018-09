Tijd voor een vieruurtje: 3 gezonde én lekkere recepten TVM

11 september 2018

15u45 0 Nina kookt Uit een iVox-studie bij 500 ouders in opdracht van Honest, van de biologische drankjes, blijkt dat 51% van de Belgische ouders geen of onvoldoende inspiratie heeft voor een vieruurtje. En dus wordt maar al te vaak naar ongezonde koeken of chips gegrepen. M amablogger Marta Majewska (‘Everyday Marta’) stelde daarom samen met Honest drie evenwichtige en lekkere recepten op die ook nog eens eenvoudig te bereiden zijn.

Recept 1: Appel-'donuts' (voor 6 personen)

Ingrediënten

- 2 appels

- 90 g Griekse yoghurt

- 2 el pindakaas

- 1 tl dadelstroop

- snuifje kaneel

- 1 tl verse granola

- fruit voor de ‘topping’ (bessen, aardbeien of kiwi, kies het best voor seizoensfruit)

Bereiding

- Mix de Griekse yoghurt met pindakaas, dadelstroop en kaneel met een lepel, in een kommetje.

- Schil de appels niet, maar verwijder wel het klokhuis. Snijd de appels in dikke plakken.

- Besmeer de appelplakken met het pinda-yoghurtmengsel.

- Voor kinderen: versier de ‘donuts’ met fruit en maak er vogelgezichtjes van.

- Voor volwassenen: versier de ‘donuts’ met kleine stukjes fruit, bessen en granola.

Recept 2: Wortelcake Energy Balls (voor 6 personen)

Ingrediënten

- 60 g heel fijn geraspte worteltjes

- 40 g cashewpasta

- 60 g fijngemalen havermout

- 10 g walnoten

- 2 zachte ongezoete dadels

- voor volwassenen: 1 tl vers geraspte gember

Bereiding

- Knijp de geraspte worteltjes goed uit zodat het meeste vocht eruit is.

- Doe alle ingrediënten in een blender en mix totdat je een gladde massa krijgt (je kunt ook een staafmixer gebruiken).

- Voor volwassenen: voeg de gember toe.

- Draai er 12 balletjes van.

- Bewaar de balletjes in de koelkast

Recept 3: Tortillachips met zoete aardappel & cottagecheese (voor 2)

Ingrediënten

- 3 meergranen tortillawraps

- 1 el olijfolie

- 100 g cottagecheese

- 70 g zoete aardappel

- 1 tl limoensap

- 1 teentje look, geperst

- snuifje zout

- specerijen en kruiden (gemalen komijn, paprikapoeder, voor volwassenen: chilimix en verse koriander)

Bereiding

- Prik gaatjes met een vork in een zoete aardappel en doe hem in de microgolf op 800 watt/7 minuten.

- Snij de aardappel open en lepel het kruim eruit.

- Mix de cottagecheese, de zoete aardappel, het limoensap en de look goed samen (met de hand of met de mixer) in een kommetje.

- Breng op smaak met zout, specerijen en kruiden (chilimix & verse koriander alleen in de volwassen versie).

Tortillachips maken:

- Verwarm de oven voor op 180 °C.

- Snij de tortilla's in driehoeken of gebruik leuke vormpjes voor de kids om er bijvoorbeeld sterren en wolkjes uit te snijden.

- Bestrijk de chips met wat olijfolie en bak gedurende 8 à 9 minuten.

- Serveer de chips met de cottagecheese en zoeteaardappeldip.