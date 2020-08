Thuis zelf ijsjes maken: Evi Hanssen en zonen tonen hoe je dat doet

“Het is geleden van toen Scout en Mac klein waren dat we nog eens zelf ijsjes maakten”, horen we van Evi. “Gewoon wat sinaasappelsap invriezen. Superverfrissend. Nu mag het allemaal wat gekker. Ik vind het leuk om de kinderen zelf te laten knoeien in de keuken. En dan is het wachten geblazen, want ook dat vind ik belangrijk. Ons hele leven is al zo instant, alles is er meteen, het is fijn dat we ook eens geduld nodig hebben voor iets klaar is.”

Scout en Mac zijn meteen geïnspireerd om allerlei lekkers in de blender te gooien. Ook de onverwachte smaken proeven de jongens zonder aarzelen. “Eten? Dat is voor mij nooit een probleem”, lacht Scout.

1. FRISSE START VAN DE DAG: ONTBIJTIJSJES

Een ontbijt om je meteen in de verre tropen te wanen vanaf het moment dat je uit je bed rolt. “Dit is bij iedereen de topfavoriet”, vertelt Evi. “Het duurt niet lang om te maken, je moet er alleen de avond op voorhand aan denken. Dit mag zeker nog op het menu als eyecatcher op een zondagse brunch. Gezellig samen eten op een zondag met het hele gezin, voor ons is dat het gezelligste wat er is. De meisjes van Kurt (Evi’s verloofde, nvdr) gaan dit supertof vinden.”

Voor 4 ijsjes

• 50 g bevroren rode vruchten

• 100 g Griekse yoghurt

• 2 el ahornsiroop

• 50 g granola

• 1 el vloeibare honing

• 4 ijsvormpjes

Zo maak je het

• Leg enkele bevroren rode vruchten onderaan in het ijsvormpje.

• Meng de yoghurt met ahornsiroop en rest van de bevroren vruchten en schep met een lepeltje in de vormpjes. • • Duw goed aan zodat er geen lucht meer in de vormpjes zit.

• Strooi een laagje granola bovenop de yoghurt.

• Werk af met enkele druppels vloeibare honing zodat de granola goed blijft plakken.

• Zet de stokjes in de vormpjes en sluit ze af. Zet minstens 4 uur en bij voorkeur een hele nacht in de diepvries.

2. REGENBOOG OP EEN STOKJE

Vrolijke kleuren werken altijd en zeker als het over ijsjes gaat. Evi: “Dit is een feest om te eten. Én een kliederboel om te maken. Het hele aanrecht zat onder de gekleurde spetters, voor echte artiesten in de keuken. Je kan de smoothies perfect maken met bevroren fruit. Ideaal als je te veel fruit hebt dat ineens rijp is: snijd het in stukjes en vries het in. Later kan je er ijsjes of een smoothie van maken.”

Voor 4 ijsjes

• 100 g yoghurt

• 2 el honing

• 1 banaan

• enkele druppeltjes vanille

• 1 kiwi

• enkele muntblaadjes

• ¼ mango

• 10 frambozen

• 10 blauwe bessen

• 10 bramen

• enkele druppels blauwe voedingskleurstof

• 4 ijsvormpjes

Zo maak je het

• Doe de yoghurt, honing, banaan en vanille in een blender en mix alles, dit is je basissmoothie.

• Doe de basissmoothie in een andere kom, laat één vijfde van het mengsel in de blender zitten. Doe hierbij de kiwi en de muntblaadjes. Mixen en je groene laag is klaar om in de ijsvormpjes te scheppen.

• Ga zo verder voor de andere kleuren: schep telkens een vijfde van de basissmoothie in de blender en doe er mango bij voor geel, frambozen voor roze, blauwe bessen voor paars en bramen met blauwe voedingskleurstof voor smurfenblauw.

• Lepel de laagjes voorzichtig in de vormpjes, het is niet erg als ze een beetje in elkaar overlopen.

• Zet de stokjes erin en sluit de vormpjes, plaats minstens vier uur in de diepvries en als het kan de hele nacht.

3. VOOR ECHTE SNOEPERS

Snoepjes zijn lekker, ijsjes zijn lekker, dan zijn snoepijsjes dubbel lekker. Evi: “Deze ijsjes zijn zo simpel om te maken dat je het helemaal aan de kinderen kan overlaten!”

TIP: Je kan de snoepjes ook vervangen door stukjes fruit voor een ultrafrisse fruitsalade.

Voor 4 ijsjes

• 100 ml wit druivensap of witte frisdrank zonder bruis

• kleurrijke snoepjes zoals gummibeertjes of veters

• 4 ijsvormpjes

Zo maak je het

• Leg de snoepjes in je vormpje en giet er het fruitsap of de frisdrank bij. Zorg dat de snoepjes zoveel mogelijk aan de buitenkant zetten.

• Doe de stokjes in de vormpjes en sluit ze. Zet minstens vier uur in de diepvries.

4. DE CHILLSTE SOEP TER WERELD

Zoek je een verfrissend idee voor de lunch, dan kom je al snel uit bij de zuiderse tomatensoep gazpacho. Mag het nog een paar graden koeler, dan ben je helemaal klaar voor gazpacho-ijsjes. Evi: “Ook een plezant plan voor een brunch als het heel warm weer is, het ziet er zo uitnodigend uit.”

Voor 4 ijsjes

• 100 ml gazpacho uit een brik of huisgemaakt

• een paar kerstomaatjes in partjes

• enkele blaadjes basilicum in snippers

• 4 ijsvormpjes

Zo maak je het

• Doe de tomaatjes in de ijsvormpjes en duw de basilicumblaadjes tegen de buitenkant van de vormpjes.

• Giet de soep in de vormpjes, stokjes erin, vormpjes afsluiten en minimaal vier uur in de diepvries zetten.

5. HET ‘JE-RAADT-NOOIT-WAT-ER-IN-DIT-IJSJE-ZIT’-IJSJE

Het lijkt een crazy idee, maar het werkt echt: een bloemkool-chocolade-ijsje. Na bloemkoolpizza en bloemkoolrijst is het al duidelijk dat bloemkool een echte kameleongroente is. Evi: “Voor deze challenge wilde ik het wel proberen, maar een ijsje moet voor mij niet per se gezond zijn. Dat eet je omdat het lekker is en dan mag er gerust wat suiker en vet in zitten.”

Voor 4 ijsjes

• 200 g bloemkool

• 100 g fondantchocolade

• 2 el agavesiroop

• handvol muntblaadjes

• versiering voor cupcakes

• 4 ijsvormpjes

Zo maak je het

• Stoom of kook de bloemkool tot hij net gaar is. Laat schrikken onder koud water en laat goed uitlekken.

• Laat 70 g chocolade smelten in een bain marie.

• Doe de bloemkool, chocolade, agavesiroop en muntblaadjes in de blender en mix alles tot een glad geheel.

• Giet het mengsel in de ijsvormpjes, duw goed aan met een lepeltje zodat er geen luchtbelletjes meer inzitten. Zet de stokjes erin, sluit de vormpjes af en zet voor minstens 4 uur in de diepvries.

• Als de ijsjes klaar zijn, kan je ze versieren. Smelt de overgebleven 30 g chocolade in een bain marie. Haal de ijsjes uit hun vormpje door ze kort in warm water te dompelen.

• Dip de ijsjes in de warme chocolade en bestrooi onmiddellijk met de cupcake-versiering.

• Je kan de ijsjes meteen opeten of opnieuw invriezen.

6. VOOR DE DURVERS: SPAGHETTI-IJS

Soms heb je een gek idee en wil je gewoon weten of het mogelijk is. Evi: “Na wat opzoekwerk bleek een echt spaghetti-ijsje geen goed idee, maar we hebben wel een alternatief gevonden dat het idee van een spaghetti-ijsje helemaal omarmt. De spaghetti wordt niet ingevroren, maar gekoeld in een laagje gelatine. Een potje koude spaghettisaus erbij en de pret kan beginnen.”

Voor 4 ijsjes

• 75 g gekookte spaghetti

• 2 gelatineblaadjes

• 100 ml water

• een half blokje groentebouillon

• 4 ijsvormpjes

Zo maak je het

• Week de gelatineblaadjes enkele minuten in koud water.

• Warm ⅓ van het water op en los hierin het bouillonblokje op, roer goed.

• Knijp de gelatineblaadjes uit en voeg ze toe aan het bouillonmengsel. Voeg de rest van het water toe.

• Doe de spaghetti in de vormpjes en duw goed aan. Schenk het gelatinemengsel erbij.

• Zet de stokjes erin, sluit de vormpjes af en zet een nachtje in de koelkast.

ZIJN JE ZELFGEMAAKTE IJSJES VEILIG OM TE ETEN?

Een houdbaarheidsdatum is natuurlijk niet te vinden op je huisgemaakt lekkers. Daarom deze nuttige tips van het voedselagentschap FAVV:

1. Zorg ervoor dat je proper werkt en kies voor ingrediënten die vers en van goede kwaliteit zijn. Er mogen bijvoorbeeld geen rotte plekjes te zien zijn op het fruit. Werk met goed gereinigd materiaal, zorg dat je keuken proper is en was regelmatig je handen, ook terwijl je de ijsjes maakt.

Zelfgemaakte ijsjes verliezen wel snel hun smaak, dus je eet ze beter snel op

2. Gesmolten ijs mag je niet opnieuw invriezen omdat bacteriën dan de kans kregen om zich te vermenigvuldigen.

3. Als je proper werkt, kan je je ijsjes qua voedselveiligheid in principe heel lang bewaren zolang je diepvries kouder is dan -18°C. Micro-organismen zoals bacteriën kunnen namelijk niet groeien in de diepvries. Zelfgemaakte ijsjes verliezen wel snel hun smaak, dus je eet ze beter snel op. Om een lekker ijsje te maken moet je de ingrediënten heel snel naar een lage temperatuur laten gaan. Zo krijg je kleinere ijskristallen en dat geeft een beter mondgevoel. Daarom smaken zelfgemaakte ijsjes altijd anders dan professioneel gemaakte ijsjes.

