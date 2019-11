Zuivel Gesponsorde inhoud Test: Hoe gezond eet jij? Met tips om het (nog) beter te doen Aangeboden door Lekker van bij ons

20 november 2019

09u00 0 Nina kookt Vegetarisch, flexitarisch, vegan... Als je één ding uit al die voedingstrends hebt onthouden, is het wel dat meer plantaardig eten the right thing to do is. Ook in de voedingsdriehoek krijgen plantaardige voedingsmiddelen een belangrijke plaats. Maar hoe doe je dat nu goed? En moet je je eetgewoonten helemaal omgooien? Met deze test ontdek je hoe gezond je eet én hoe je - zonder veel moeite - voor het juiste evenwicht zorgt.

1. Wat voor brood, rijst of pasta eet je meestal?

a. (Bijna) altijd volkoren

b. Voor de helft volkoren, voor de andere helft wit

c. Meestal wit, bijna nooit volkoren

2. Hoeveel groenten eet je gewoonlijk?

a. Ik eet elke dag groentesoep of rauwkost én groenten bij mijn warme maaltijd

b. Ik eet elke dag groentesoep of rauwkost óf groenten bij mijn warme maaltijd

c. Ik eet niet elke dag groenten

3. Hoeveel stukken fruit eet je per dag?

a. (Bijna) altijd twee

b. Meestal één

c. Ik eet niet elke dag fruit

4. Hoeveel melk(producten) gebruik je per dag?

a. 2 tot 4 porties per dag (1 portie = 1 glas / 1 potje /1 sneetje)

b. Minder dan 2 porties per dag

c. Ik gebruik geen melk(producten)

5. Eet je soms noten of zaden?

a. Ja, elke dag een handjevol

b. Een paar keer per week een handjevol

c. Alleen maar als ze gezouten of gezoet zijn

6. Eet je meestal vers bereide maaltijden?

a. Ja, bijna altijd

b. Soms niet, want kant-en-klare maaltijden zijn makkelijker

c. Zelden, ik heb vooral kant-en-klare maaltijden in voorraad

7. Hoe vaak zet je vlees, vis en eieren op het menu?

a. Ik eet ongeveer 2 keer per week rood vlees en wissel af met gevogelte, vis, ei of andere vervangproducten zoals peulvruchten en tofu

b. Ik eet meestal een stukje vlees en varieer weinig met andere vervangproducten

c. Ik eet geen vlees, vis, eieren of andere vervangproducten zoals peulvruchten en tofu maar wel af en toe een groenteburger

Heb je 5 keer of meer a geantwoord?

Jij weet goed wat gezond eten inhoudt en dat lukt je meestal ook prima: je verse plantaardige basis vul je slim aan met melkproducten, wat vlees, vis of een eitje. Als je vegetarisch of veganistisch eet, moet je ervoor zorgen dat je de voedingsstoffen die van nature rijkelijk in dierlijke producten zitten, zoals eiwitten, calcium, ijzer en de vitaminen B2 en B12, voldoende uit andere bronnen haalt (bv. sojadrinks verrijkt met calcium en vitaminen, noten, zaden, peulvruchten, tofu). Probeer ook aandacht te besteden aan variatie binnen elke voedingsgroep, want elk product heeft zijn eigen unieke combinatie van voedingsstoffen. Kies dus niet altijd je vertrouwde appel, banaan, wortel of tomaat, maar wissel af met peren, bessen, witloof, selder, courgette... Laat je daarbij leiden door het seizoensaanbod. Varieer ook binnen de andere voedselgroepen, bijvoorbeeld ook met zuivel: melk, yoghurt en jonge kaas zijn prima maar wissel ook eens af met bijvoorbeeld karnemelk, plattekaas, cottage cheese, feta of wat pittige kaas als beleg of als onderdeel van een gerecht.

Antwoordde je meestal b?

Je bent op de goede weg, maar in de praktijk lukt het je niet altijd. Gezonder eten betekent vooral meer plantaardig en vers of weinig bewerkt voedsel op het menu zetten. Een paar trucs om gemakkelijker genoeg volle granen, groenten, fruit, noten en peulvruchten te eten: leg minstens 10 stukken fruit in je winkelkar, zet je fruitmand thuis op een zichtbare plaats, vul de helft van je bord met groenten en neem snackgroenten of een handje ongezouten noten mee als tussendoortje. Linzen, bonen en kikkererwten passen ook prima in stoofpotjes, of je kunt ze pureren tot een spread voor op je brood. Die plantaardige basis kan je verder aanvullen met dierlijke producten zoals melkproducten, vis, ei en wat vlees. Die leveren van nature belangrijke voedingsstoffen waaronder hoogwaardige eiwitten, calcium, ijzer, zink en de vitaminen B2 en B12.

Was je antwoord overwegend c?

Je voedingsgewoonten kunnen wel een boost gebruiken. Zet meer gezond plantaardig voedsel op je menu. Met meer volle granen, groenten, fruit, noten en peulvruchten maak je een gezondere keuze. Begin met haalbare stappen: voeg wat rauwkost toe aan je lunch, drink vaker een kom groentesoep, vul je bord met een kwart groenten (werk geleidelijk naar een half bord toe) en vervang de helft van je witte pasta of rijst door de volkoren variant. Eet niet te veel vlees. Streef verder naar zo’n drie porties melkproducten per dag: ook yoghurt, kaas en zelf gemixte smoothies van melk of yoghurt met vers fruit tellen mee. Eet je vegetarisch of veganistisch, let er dan extra goed op dat je alle belangrijke voedingsstoffen voldoende uit andere bronnen haalt (lees de tips bij antwoord a). Als je geen melkproducten gebruikt, ben je aangewezen op sojaproducten verrijkt met calcium en vitamine B2 en B12. Andere plantaardige dranken op basis van bijvoorbeeld rijst, noten of haver wijken qua samenstelling te sterk af van melk waardoor ze melk als dusdanig niet volwaardig kunnen vervangen. Beperk kant-en-klaargerechten tot een minimum, want vele bevatten veel vet, zout én zelfs suiker, wat je nodeloze calorieën en doorgaans ook te weinig vezels, vitaminen en mineralen oplevert. Zorg verder vooral voor gezonde tussendoortjes in huis, op kantoor of in de auto: een potje yoghurt, een stuk fruit, een handvol ongezouten of ongezoete noten, een wortel....

Met dank aan het voedingsinformatiecentrum NICE (Nutrition Information Center), www.nice-info.be.