Tapas! Loïc maakt pan con tomate, patatas bravas en croquetas de jamon Margo Verhasselt

28 maart 2020

12u24 0 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm.

INGREDIËNTEN (6 personen)

Croquetas de jamon

1 dikke snee rauwe ham (100 g)

olijfolie

bloem

700 ml melk

nootmuskaat

150 g geraspte kaas

2 kl paprikapoeder

frituurolie

3 eieren

panko

Patatas bravas

8 vastkokende aardappelen

1 sjalot

1 teen knoflook

1 chilipeper

olijfolie

1 kl gerookt paprikapoeder

1 groentebouillonblokje

1 blik tomatenpulp

Pan con tomate

1 ciabatta

2 coeur de boeuf tomaten

Olijfolie

1 teen knoflook

BEREIDING

• Snijd de ham in blokjes.

• Verwarm een grote kookpot en bak de ham krokant in olijfolie.

• Schil 8 vastkokende aardappelen.

• Haal de ham uit de olie en laat afkoelen.

• Voeg bloem toe aan het hamvet tot je een roux bekomt.

• Laat de roux nog even uitbakken tot het naar koekjes ruikt.

• Snijd de aardappelen in blokjes, spoel ze en laat enkele minuten weken in koud water.

• Voeg beetje bij beetje 700 ml koude melk toe aan de roux.

• Breng op smaak met nootmuskaat, peper en een beetje zout.

• Voeg 150 g geraspte kaas toe en laat smelten.

• Voeg de ham toe en kruid af met 1 el paprikapoeder.

• Giet de vulling in een ovenschaal en laat dit 1 à 2 uur opstijven in de koelkast.

• Snipper 1 sjalot, 1 teentje knoflook en 1 chilipeper fijn en stoof glazig in olijfolie.

• Voeg 1 kl gerookt paprikapoeder, 1 groentebouillonblokje, 1 blik tomatenpulp en ½ blik water toe.

• Giet de aardappelen af en dep droog met een handdoek.

• Klop 3 eieren los in een ovenschaal, doe panko in een andere ovenschaal en doe bloem en paprikapoeder in een derde ovenschaal.

• Rol balletjes van de vulling en haal ze door de bloem, het ei en daarna door de panko.

• Bak de kroketjes in 3 minuten goudbruin in de friteuse op 180°C.

• Verwarm 3 cm olijfolie in een sauteuse en frituur de aardappelen 10 minuten.

• Verwarm de oven voor op grillfunctie.

• Snijd het brood in bruschetta’s en bestrijk ze met olijfolie.

• Rooster de broodjes 5 minuten in de oven.

• Snijd 2 coeur de boeuf tomaten doormidden en rasp de vleeskant tot pulp.

• Breng de pulp op smaak met zout en olijfolie.

• Haal de broodjes uit de oven en strijk ze in met een teentje knoflook.

• Beleg de broodjes met tomatenpulp.

• Serveer de patatas bravas met de salsa brava, de kroketjes en de pan con tomate.