Elke dag vers Gesponsorde inhoud t Is eens wat anders: deze vol-au-vent maak je van konijn Lidl

08 oktober 2020

00u00 0

De meeste mensen verwerken konijn standaard tot een stoofpotje. Maar je kan er zo veel meer kanten mee uit! Het magere vlees geeft bijvoorbeeld een gloednieuwe dimensie aan een good old vol-au-vent. Wedden dat je er wild van bent?

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 parkkonijn

1 ui

1 sjalot, gesnipperd

2 teentjes knoflook

2 stengels selder

2 wortelen

bosje tijm

250 g witte champignons, in partjes

1 el citroensap + enkele partjes citroen

bosje peterselie

500 g voorgekookte krieltjes

400 g gemengd gehakt

80 g bloem

100 ml room

boter

peper en zout

Zo maak je het:

Schil de wortelen en snij ze in stukken. Pel de ui en snij grof. Snij de selder in stukken. Pel de look. Doe alle groenten in een diepe pan. Leg er de stukken konijn bij. Voeg de tijm toe en giet er 2 liter water bij. Breng aan de kook en laat de bouillon 1 uur op een zacht vuur, met deksel, sudderen.

Kruid het gehakt met peper en zout en rol er kleine balletjes van. Doe wat bouillon van het konijn in een pan en gaar hierin de balletjes. Haal het konijn uit de bouillon en laat afkoelen. Pluk daarna het vlees van het konijn.

Bak het sjalotje in boter glazig. Voeg de krieltjes toe en roerbak 5 minuten. Doe er de champignons bij en bak nog eens 2 minuten. Schep er tot slot de gehaktballetjes onder en bak nog even verder.

Smelt 60 g boter en doe er de bloem bij. Roerbak 2 minuten. Giet er zoveel bouillon bij tot de saus begint in te dikken. Proef en kruid bij met peper en zout. Roer er de room en het citroensap onder.

Schep het konijnenvlees, de balletjes, krieltjes en de champignons onder de saus. Serveer met de citroenpartjes.

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!