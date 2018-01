Sushi als ontbijt? Foodtrend 'croissushi' maakt het mogelijk ND

Bron: Business Insider 4 rv Nina kookt We zouden bij wijze van spreken op elk moment van de dag sushi kunnen eten, maar in San Francisco nemen ze dat wel heel letterlijk. Bakkerij Mr. Holmes Bakehouse bedacht de 'croissushi', een croissant gevuld met sushi voor de liefhebbers van de Japanse én Franse keuken. De meningen over de creatie op sociale media zijn verdeeld.

De 'croissushi' bestaat al een tijdje, maar wordt nu pas getipt als 'dé foodtrend van 2018'. Mr. Holmes Bakehouse, een bakkerijketen met vestigingen in Los Angeles, San Francisco en Seoul in Zuid-Korea, bedacht een croissant gevuld met gerookte zalm, wasabi, opgelegde gember en nori, afgewerkt met sesamzaadjes. De croissant wordt desgewenst geserveerd met sojasaus.

Compleet gestoord of net geniaal? Op sociale media zijn de meningen verdeeld. "Dit moet een grap zijn" of "dat krijg je toch niet binnen 's ochtends", reageren sceptici, waar anderen dan weer spreken over "het beste van twee werelden". Volgens Aron Tzimas, mede-eigenaar van Mr. Holmes Bakehouse in San Francisco, is de croissant nochtans er populair en raakt hij vrij snel uitverkocht.

Of de 'croissushi' - officiële naam op de kaart: "California Croissant" - ook echt de toast avocado zal vervangen in dit nieuwe jaar, valt af te wachten. Wie het zelf eens wil proberen zal naar San Francisco moeten afzakken, want voorlopig volgen nog geen Belgische bakkers dit bizarre voorbeeld.