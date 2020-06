Summer is coming: 3 x heerlijk gezond barbecueën

Nina kookt Met lichte sauzen, groentebijgerechten en kleurige salades kan je gezond barbecueën. Even belangrijk is dat je vlees, vis en groenten gezond en veilig grilt. Een paar tips.

OOK LEKKER ALS MEENEEMLUNCH: QUINOA MET HONINGTOMAATJES, ERWTJES, WORTEL EN CASHEWNOTEN

Voor 15 kleine porties • 20 minuten

• 200g quinoa • 400ml groentebouillon • 300g erwtjes (diepvries) • 2 el cashewnoten • 24-tal honingtomaatjes, gehalveerd • 2 wortels, in heel kleine stukjes of geraspt • 4 lente-uitjes, heel fijn gesneden • 2 handen bladpeterselie, fijngehakt • 2 handen basilicum, fijngehakt • 4 el extra vierge olijfolie • 2 el ­citroensap • zwarte peper • een snuifje zeezout

Zo ga je te werk

1> Spoel de quinoa en kook gaar in 12 à 15 minuten in de groentebouillon.

2> Kook de erwtjes een 3-tal minuten in water met een snufje zout en spoel ze meteen onder koud water, zodat ze hun mooie kleur behouden.

3> Rooster de cashewnoten in een pan zonder vetstof.

4> Meng de quinoa met de groenten, de lente-uitjes, de peterselie, het basilicum en de noten. Voeg er de olijfolie en het citroensap aan toe. Meng en kruid goed met zwarte peper en een snuifje zeezout of fleur de sel.

ZOMERS HOOFDGERECHT: PITTIGE GAMBA’S

Voor 12 stuks, 30 minuten marineren en ongeveer 10 minuten op de grill • 20 minuten

• 12 gamba’s

Voor de marinade:

• 3 el olijfolie • 2 teentjes knoflook, fijngehakt • 1 handvol peterselie • 1 tl harissapasta, of meer naar smaak • scheutje citroensap

Zo ga je te werk

1> Meng de ingrediënten voor de marinade en voeg een snufje fleur de sel toe. Strijk de gamba’s in met de marinade, giet de overige marinade erover en meng. Laat minstens 30 minuten marineren in de koelkast.

2> Leg de gamba’s goed verspreid op een bakplaat en bak ze op de grill.

GEZOND DESSERT: GEGRILDE ANANAS MET KOKOS EN BLAUWE BESSEN

Voor 15 kleine porties • 10 minuten

• 1 ananas • sap van 1 citroen • 1 à 2 el honing (acacia) • snuifje kaneel • 150g blauwe bessen • 20-tal aardbeien • verse munt • gemalen kokos

Zo ga je te werk

1> Snij de ananas in stukken. Besprenkel met wat citroensap en honing.

2>Verhit een grillpan op middelhoog vuur en gril de ananas een 3-tal minuten aan beide zijden (of gril de ananas op de BBQ.)

3> Leg op een bord en werk af met een snuifje kaneel, de blauwe bessen, ­aardbeien, muntblaadjes en gemalen kokos.

Sandra’s barbecuetips

• BBQ is slowfood. Neem er je tijd voor. De houtskool moet volledig uitgebrand zijn voordat je kan beginnen met roosteren. Startsignaal? Als de gloeiende kool bedekt is met een laagje as en er geen vlam meer te zien is, kan je eraan beginnen. Oh, en … ­gebruik geen petroleum of spiritus om het vuur aan te maken. Aanmaakblokjes zijn een betere keuze.

• Stel de hoogte van de rooster goed in. De bedoeling is dat je vlees, vis of groenten garen, zonder dat ze verbranden. Tussen de hete kolen en het rooster zit dan best zo’n 25 à 40 centimeter afstand.

• Ga voor vis, gevogelte of magere vleessoorten. Vet vlees is niet alleen minder gezond, tijdens het grillen druipt er ook vet uit. Dat vet verbrandt in het vuur en zo ontstaan er schadelijke stoffen. Pak het vlees eventueel in, zo gaat het niet druppelen. • Hou een plantenspuit bij de hand, voor het geval dat de kolen toch vlam vatten.

• Hou rekening met de plaatsing. Rauw vlees naast vlees dat al klaar of bijna klaar is? Liever niet. Schik het vlees slim op je grillrooster. Ook je rauwe vlees of salades plaats je niet te dicht bij het vuur. Bacteriën zijn gek op warmte. Een koele plaats is slimmer.