Suiker in de maak waarin geen calorieën zitten Ellen De Hollander

17 juli 2018

16u55

Bron: AD 0 Nina kookt Een Duits bedrijf heeft een manier gevonden om suiker te verbouwen waarin geen calorieën zitten. Het gaat om een nieuwe onderneming die wordt gefinancierd door het Duitse ministerie van voedsel en landbouw. De eerste productie is begonnen, zo melden enkele Duitse vakbladen.

Het procedé is ingewikkeld, aldus Timo Koch van Savanna Ingredients. Op de website Gourmetwelten legt hij uit dat de bietsuiker op moleculair niveau wordt veranderd en dat het is gelukt om de calorieën in te kapselen. Ons lichaam zou deze ‘allulose’ niet meer herkennen als energieleverancier. Daardoor wordt het niet opgenomen in het lichaam.

De nieuwe soort suiker zal geschikt zijn voor het zoet maken van vast voedsel en dranken, zo luidt de belofte. Het bevat 0,2 kilocalorie per gram, terwijl gewone suiker 4 kilocalorieën bevat.

Nieuw soort suiker

Savanna Ingredients is onderdeel van het innovatiecentrum van de Duitse suikerfabrikant Pfeifer & Langen. De start-up maakt functionele koolhydraten, dat wil zeggen: suiker met specifieke eigenschappen. Een ander product dat Savanna heeft ontwikkeld is cellobiose: een soort lactosevrije lactose. Dit zou geschikt zijn voor mensen met een lactose-intolerantie. Het heeft de helft van de calorieën van de klassieke kristalsuiker. Bij de productie van de nieuwe soort suiker zijn ook andere bedrijven en universiteiten betrokken.

In feite [is het] dus een zoetstof zonder enige calorische waarde die na opname met de urine wordt uitgescheiden Fred Brouns, emeritus hoogleraar voedingsleer

Allulose komt ook in kleine hoeveelheden voor in fruit. Het klopt dat je er niet dik van wordt, bevestigde emeritus hoogleraar voedingsleer Fred Brouns vorig jaar aan de voedingssite Foodlog. "Het gaat niet om een normale suiker, maar om een chemisch gemodificeerd koolhydraat dat het lichaam niet kan metaboliseren. In feite dus een zoetstof zonder enige calorische waarde die na opname met de urine wordt uitgescheiden. Het is dus logisch dat wanneer je dat inneemt het geen enkel effect heeft op calorieën en gewicht."

Dit is waarnaar zo veel mensen verlangen Timo Koch, Savanna Ingredients

Tegen de site Foodingredientsfirst stelt Koch vast dat de voedingsdiscussie tegenwoordig vaak gaat over de inname van calorieën. "Met allulose kunnen mensen ervoor kiezen om natuurlijke suiker met de geliefde eigenschappen van suiker te consumeren en tegelijkertijd calorieën te mijden. Stevia heeft nadelen doordat de smaak te ver bij suiker vandaan ligt. Hetzelfde geldt voor de technische eigenschappen. Zelfs alcoholische suikers zoals erythritol en xylitol hebben eigenschappen die significant verschillen van echte suiker. Daardoor zijn wij overtuigd van het enorme potentieel van allulose; het is echte suiker met de echte smaak van suiker. Dit is waarnaar zo veel mensen verlangen."

Bij het Voedingscentrum wordt met interesse gekeken naar dit soort ontwikkelingen. "We kunnen moeilijk inschatten hoe groot deze ontwikkeling wordt en of mensen daadwerkelijk minder calorieën gaan eten als deze stoffen worden gebruikt ter vervanging van suike"', aldus woordvoerder Roy van der Ploeg. "Maar iedere ontwikkeling die een bijdrage kan leveren aan het binnenkrijgen van minder calorieën, kan interessant zijn."