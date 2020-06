Stukjes pizza over? Dit is de beste manier om ze op te warmen Nele Annemans

03 juni 2020

14u50 0 Nina kookt Aah niets heerlijker dan een krokante, vettige pizza tijdens een lange Netflixmarathon. Helaas pindakaas hebben onze ogen vaak meer honger dan onze maag. De volgende dag de overgebleven plakjes in de microgolfoven opwarmen? Dan blijf je vaak over met wel erg slappe, sponzige en niet zo smakelijke stukjes. Daarom zocht (en vond) pizzaketen Domino’s de beste manier om je pizza op te warmen.

Toegegeven, hoewel wij énorme pizzalovers zijn, slagen we er maar zelden in hem in één ruk op te eten. Het leuke daaraan? Dat je de volgende dag nog eens kan genieten van je favoriete vettige hap. Alleen smaakt dat stukje pizza vaak een pak minder lekker en krokant dan de vorige dag.

Daarom testte de Australische tak van de pizzaketen Domino’s de laatste weken enkele methodes uit om te kijken welk trucje nu het best werkt.

De makkelijkste oplossing om je stukje pizza op te warmen? Dat is 30 seconden in de microgolfoven met een glaasje water. Het water zorgt ervoor dat de textuur en de smaak beter behouden worden. Toch kwam er een ander trucje uit de bus dat volgens de pizzaketen nog beter werkt.

Zo gebruik je volgens Domino’s het best een croque-monsieurmachine om je pizza zo lekker en krokant mogelijk te houden. In onderstaand filmpje leggen ze uit hoe je dat het best doet.



