Streetfood bij je thuis: kibbeling LDC

19 juli 2018

18u50 0 Nina kookt De zomer is in volle gang en dat betekent dat we onze honger weer kunnen stillen en onze dorst kunnen laven bij de vele foodtruckfestivals. Geen onuitputbare portemonnee? Begrijpelijk. Om ervoor te zorgen dat jij je buik nog rond kan smullen, schotelen we je enkele typische streetfood-gerechten voor. Smakelijk! De signature dish van vandaag: kibbeling van Jean sur Mer.

Je kan deze zomer nog aanschuiven bij de Jean sur Mer-foodtruck op Linkerwoofer, Wecandance en Laundry Day.

Zelf kibbeling maken kan in tien eenvoudige stappen. Het enige dat je nodig hebt is een zakje Jean sur mer kibbelingsbeslag per 400 à 450 gram graatloze witvis (onder meer online te koop).

Hoe ga je te werk:

1) Verhit de friteuse (of wokpan met voldoende olie) tot 175 à 180 graden.

2) Snij de visfilets in stukjes van gewenste grootte (ongeveer 5 cm op 5 cm).

3) Giet de inhoud van het zakje in een grote kom.

4) Voeg per zakje 80 ml water toe.

5) Meng het water en de inhoud van het zakje tot een egaal beslag.

6) Zorg dat de vis droog is en haal hem door het beslag.

7) Laat het mandje in de friteuse zakken. Laat pas dan de vis voorzichtig in de olie glijden.

8) Schud na enkele seconden met het mandje, anders blijft de vis plakken.

9) Frituur tot de vis mooi goudbruin is.

10) Kruid naar keuze met zout, peper, paprikapoeder, kippenkruiden enz.

Extra tip: maak zelf je tartaarsaus

- 5 soeplepels mayonaise

- 2 eetlepels versnipperde peterselie

- 1 eetlepel versnipperde ui

- 2 eetlepels fijngesneden augurk

Deze kan je eventueel pimpen met een eetlepel fijn versneden gekookt ei, ansjovis, kappertjes of dragon, kervel, basilicum…