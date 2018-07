Streetfood bij je thuis: crispy fish pita LDC

20 juli 2018

17u07 0 Nina kookt De zomer is in volle gang en dat betekent dat we onze honger weer kunnen stillen en onze dorst kunnen laven bij de vele foodtruckfestivals. Geen onuitputbare portemonnee? Begrijpelijk. Om ervoor te zorgen dat jij je buik nog rond kan smullen, schotelen we je enkele typische streetfood-gerechten voor. Smakelijk! De signature dish van vandaag: crispy fish pita van Jean sur Mer.

Je kan deze zomer nog aanschuiven bij de Jean sur Mer-foodtruck op Linkerwoofer, WECANDANCE en Laundry Day.

Ingrediënten voor 4 personen:

- 1 zakje kibbelingbeslag Jean sur Mer (te koop bij Delhaize, Alvo en Spar)

- 450 g witvis naar keuze

- 1 Marokkaans brood

- 16 schijfjes komkommer

- 40 g witte kool gesneden

- 40 g rode kool gesneden

- 40 g paprika gesneden

- 40 g wortel gesneden

- 4 kerstomaten in twee gesneden

- 3 takje koriander

- 3 takjes munt

- 1 el sesamzaadjes

- 1 tl droge oregano

- 1 limoen

Voor de masala mayo:

- 200 g mayonaise

- 20 g yoghurt

- 2 limoenen

- 1 takje koriander

- 2 teentjes look

- 2 g masala

Bereidingswijze:

Vis:

- Bereid de kibbeling volgens de gebruiksaanwijzing op de achterkant van de verpakking. Snij ondertussen de vis in gelijke delen van gewenste grootte (ongeveer 5 cm op 5 cm).

- Dompel de vis in het beslag en verwarm een wokpan met olie (je kan ook je frietpot gebruiken).

- Laat de stukjes vis met beslag rond een voor een in het vet laten zakken (180 C°). Bak ongeveer 3 tot 5 min tot ze mooi goudbruin zijn en ze vang op in een schaal met keukenrol.

Masala mayo:

- Voeg alle ingrediënten samen en mix met een staafmixer tot een egale massa.

Afwerking:

- Meng de gesneden groenten in een mengkom.

- Rooster de sesamzaadjes in een droge pan op een laag vuur. Wanneer de sesamzaadjes klaar zijn haal dan de pan van het vuur en voeg de droge oregano eraan toe.

- Snijd een kwart van een Marokkaans brood open en toast het. Voeg een beetje van de masala mayo toe. Voeg er vervolgens een handvol groentjes en 100 g krokante kibbeling aan toe. Herhaal met saus en groentjes.

Werk af met enkele blaadjes groene kruiden, de mix van sesamzaadjes en oregano en besprenkel met wat druppels limoensap.

Extra tip:

Verwacht je gasten? steek dan een kwartje limoen in de pita, zodat ze de limoen zelf kunnen uitknijpen.