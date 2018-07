Streetfood bij je thuis: chicken skewer met maïskolf LDC

21 juli 2018

17u04 0 Nina kookt De zomer is in volle gang en dat betekent dat we onze honger weer kunnen stillen en onze dorst kunnen laven bij de vele foodtruckfestivals. Geen onuitputbare portemonnee? Begrijpelijk. Om ervoor te zorgen dat jij je buik nog rond kan smullen, schotelen we je enkele typische streetfood-gerechten voor. Smakelijk! De signature dish van vandaag: Chicken skewer met maïskolf van Carbon Belgium.

Je kan dit gerecht ook proeven op Wecandance in Zeebruge, op 11 en 12 augustus

Ingrediënten voor 4 personen:

Voor de maïs

- 2 maiskolven

- harde oude kaas

- een paar blaadjes munt

- 1 limoen

Voor de chipotlemayonaise

- 200 g mayonaise

- 10 g tabasco chipotle

- sap van een ½ limoen

- zeste van 1 limoen

- 5 g verse koriander

- ½ teentje look

Voor de chicken skewer

- 8 kippendijen

- 1 handvol gehakte pindanoten

- 4 satéstokjes

Voor de laksaus:

- 4 el kandijsuiker

- 400 ml fruitsap

- takje munt (grof gesneden)

- takje koriander (grof gesneden)

- 1 duim gember (grof gesneden)

- 1 teen look (grof gesneden)

- 4 stuks steranijs

- 3 kruidnagels

- 300 ml ketjap

- 150 ml barbecueketchup

Bereiding:

Maïs

Kook de mais 10 minuten voor in 1 liter water met 20 g zout net onder het kookpunt. Snijd de maïskolven in 2 gelijke delen. Gril de kolven vervolgens op de barbecue of in de grillpan.

Chipotlemayonaise

Mix het geheel tot een gladde massa.

Chicken skewer

Steek elke kippendij op een satéstokje en gril de kippensatés gaar op de barbecue of in de grillpan (+/-4 min aan elke zijde).

Laksaus

Kook de kandijsuiker, het fruitsap, de look, de gember, de koriander, de steranijs en de kruidnagel in een kookpot in tot het geheel is gereduceerd tot de helft. Voeg daarna de ketjap en de barbecueketchup toe. Laat 5 minuten doorkoken. Zeef de laksaus en laat afkoelen tot kamertemperatuur om een kleverig resultaat te krijgen.

Afwerking



Besprenkel de maïskolf besprenkelen met de chipotlemayonaise (je kan bijvoorbeeld streepjes trekken van de ene kant naar de andere kant van de maïskolf). Werk af met geraspte oude kaas, munt en een schijfje limoen.

Lak de kippensatés met de laksaus. Werk af met gehakte pindanootjes.

Extra tip:

Maak de laksaus een dag eerder klaar en bewaar in de ijskast. Laat op kamertemperatuur komen voor gebruik. Voor de finishing touch kan je een bruin bakpapier op een bord leggen en de kip en maïs hierop presenteren. Zo krijg je een leuk streetfoodeffect.