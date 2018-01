Start maandag gezond met deze snelle groentenlasagne Lasagne van courgette met paprika en feta Karolien Olaerts

22 januari 2018

17u30 0 Nina kookt Een lasagne is helemaal niet calorierijk of ingewikkeld om te maken, zeker niet als je voor deze versie gaat zonder bechamelsaus en zonder pasta. Het resultaat is even smakelijk, maar het is sneller klaar én als je er genoeg van maakt heb je morgen ook nog een heerlijke lunch.

Dit heb je nodig

2 courgetten

1 el olijfolie

40 g parmezaan, fijngeraspt

versgemalen zwarte peper en grof zeezout

De tomatensaus

1 tl olijfolie

1 ui, fijn gesneden

1 teentje knoflook, geperst

1 blik tomatenblokjes

1 klein blikje tomatenpuree

1⁄2 tl gedroogde oregano

1⁄2 tl gedroogde basilicum

1⁄4 tl gedroogde rozemarijn

een snufje chilivlokken of enkele druppels Tabasco

De vulling

1 tl olijfolie

1 rode en 2 gele paprika’s, in kleine blokjes

1⁄2 tl gedroogde oregano

1⁄2 tl gedroogde basilicum

12 zwarte olijven, in ringetjes

75 g feta, in kleine blokjes

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Snijd de courgette dwars in tweeën en snijd elke helft ver- volgens in de lengte in plakken van maximum 0,5 centimeter dik. Wrijf de courgetteplakken in met de olijfolie met behulp van je handen en leg ze verspreid op een rooster. Plaats 20 minuten in de oven. Zet de oven nadien niet uit!

Bereid de tomatensaus. Verhit de olijfolie in een pan en roer- bak de ui tot deze glazig is. Voeg de kno ook toe en bak even mee. Voeg de tomatenblokjes, tomatenpuree en gedroogde kruiden toe en breng op smaak met peper en zout. Laat de saus 10 minuten sudderen en zet opzij.

Bereid de vulling. Roerbak de paprikablokjes zo’n 10 minuten in olijfolie en breng op smaak met de gedroogde kruiden, peper en zout. Voeg de olijven toe. Schep de blokjes feta vlak voor het samenstellen van de lasagne door de vulling.

Maak per persoon een aparte lasagne. Start met twee courgetteplakjes, verdeel daarover wat tomatensaus en leg hierop opnieuw twee plakken courgette, maar nu in de tegengestelde richting. Schep hierop wat van het paprika- fetamengsel. Daarbovenop komen opnieuw twee plakjes courgette. Leg deze weer in de tegengestelde richting dan de vorige laag – gelijklopend met de eerste laag dus. Schep er nu weer tomatensaus overheen, dan weer plakken courgette en ga zo door tot alle ingrediënten op zijn. Strooi de geraspte parmezaan eroverheen en plaats 20 minuten in de oven. Schep de lasagnes voorzichtig op de borden en serveer met een handvol rucola of een frisse, groene salade.