Speciaal voor wereldhavermoutpapdag: 3 heerlijke receptjes Margo Verhasselt

09 oktober 2019

09u10 4 Nina kookt De ochtendstond heeft goud in de mond, althans, dat is toch wat een eeuwenoud gezegde al jaar en dag beweert. Het is vandaag wereld havermoutpap-dag, en speciaal daarvoor zetten we onze favoriete receptjes met havermout nog eens op een rij.

1. Energy bites:

Wat heb je nodig? (voor 20 stuks)

100 g havermout

150 g cashewnoten

150 g dadels (gewogen zonder pit), ontpit en in grove stukken gesneden

30 g chiazaad

100 g pindakaas creamy

flinke snuf zout

Zo maak je het:

Doe alle ingrediënten in een keukenrobot en mix tot een glad geheel. Stop af en toe met mixen en maak de randen proper, duw alles weer mooi naar beneden. Rol ongeveer 15 balletjes van het deeg en leg ze op een schaal of bord. Zet 15 minuten in de diepvries zodat de balletjes kunnen opstijven. Daarna kan je ze in een afgesloten pot in de koelkast bewaren.

2. Havermoutpannenkoeken:

75g havermout

100 ml magere melk (of sojamelk)

1 ei

1 rijpe banaan

Zo maak je het:

Niets zo fijn om je dag mee te beginnen als een overheerlijke portie pannenkoeken. Plet de banaan en doe ze samen met de andere ingrediënten in een kom. Meng tot je een glas beslag krijgt. Vervolgens bak je de pannenkoeken. Opgelet: deze pannenkoeken zijn niet van de makkelijksten om te bakken, maak ze dus eerder op flensjes grootte, zo gaat het iets eenvoudiger. Wat blauwe bessen of ander fruit erbij, en je pannenkoeken zijn klaar.

3. Zelfgemaakte frozen yoghurt

Eén pot Griekse yoghurt

rood (diepvries) fruit

havermout

Zo maak je het:

In plaats van ’s ochtends een kwartier vroeger op te staan om stukjes fruit te snijden en een vers kommetje yoghurt klaar te maken, kan je net zo goed ‘s avonds één grote voorraad maken, en die in de diepvries stoppen.

Hoe doe je het? Meng de inhoud van een volledige pot Griekse yoghurt met wat rood (diepvries)fruit en havermout, doe het in een bakvorm en strijk het mengsel mooi glad. Zet even in de diepvries. Haal het een paar uur later uit, wanneer het al wat hard geworden is, en snij het in gelijke stukken die je allemaal in een doosje terug in de diepvries zet. ’s Morgens moet je dan maar gewoon een stukje nemen en je bent in een wip de deur uit.