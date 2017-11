Soep voor het hele gezin op de wijze van Nathalie Meskens redactie NINA

13u01 20 Bram Debaenst Nina kookt Ze zag er plots zo goed uit: stralend, sportief en goed in haar vel. Nathalie Meskens kreeg zoveel vragen over haar transformatie dat ze nu haar geheim deelt in een receptenboek. “Gezonder, maar nog steeds even lekker eten!” En wij mogen de hele week iedere dag één receptje met jullie delen. Smakelijk!

Nina kookt Rode linzensoep met kokos en limoen

voor 6 personen

40 min.

Ingrediënten

- 1 el olijfolie

- 2 sjalotten, fijngesneden

- 1 teentje knoflook, fijngesneden

- 2 blaadjes laurier

- 2 takjes rozemarijn

- 2 takjes tijm

- 2 takjes bonenkruid

- 250 g rode linzen

- peper en zout

- sap en zeste van 2 limoenen

- 400 g tomaten, in blokjes (uit blik)

- 1 l groentebouillon

- 200 ml kokosroom

- een handvol kokosschilfers

Bereiding

Verhit de olijfolie in een grote pot. Stoof daarin de sjalotten en de knoflook glazig.

Bind ondertussen alle kruiden samen met keukentouw tot een bouquet garni en doe het in de pot.

Voeg ook de linzen toe en bak die even aan. Kruid met peper en zout en blus af met het limoensap.

Voeg de tomaten en de groentebouillon toe. Kook de linzen tot ze gaar zijn.

Voeg de kokosroom toe en laat nog een keer goed doorkoken.

Verwijder het bouquet garni uit de pot en mix de soep.

Kruid af met peper en zout. Serveer en werk af met zeste van limoen en kokosschilfers.

‘Plan Boost’ is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 24,99 euro. Meer informatie vind je op de website.