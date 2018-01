Soep en sushi: dit eten bevat meer zout dan een zakje chips AD

15u34 0 Thinkstock Nina kookt Suiker is een van de grootste boosdoeners in ons dieet. Maar ook te veel zout is niet goed voor je. Het zit ook nog eens in meer producten dan je denkt. Wij zetten een aantal etenswaren op een rij dat meer zout bevat dan een zakje chips.

Volgens Voedingscentrum Nederland mag je slechts 6 gram zout per dag binnenkrijgen, maar 85 procent van de bevolking gaat daar dagelijks overheen. Zo eten Nederlandse mannen gemiddeld 9,9 gram zout per dag en vrouwen 7,5 gram. Wil je minderen met zout? Let dan goed op onderstaande producten.

Soep

Een kommetje stevige tomatensoep bevat ongeveer 2 gram zout per portie. Dat is het dubbele van een klein zakje chips. En dan tellen we de stukjes brood of soepstengels nog niet eens mee. Probeer in plaats van kant-en-klare soep zelf een soep te maken. Voeg geen zout toe en je bent al goed op weg.

Sushi

Wij schrokken er ook van: in het zeewier van sushi zit een bijzonder hoog gehalte natrium. Dat is een mineraal dat voorkomt in keukenzout. Natrium speelt een rol bij de regeling van de bloeddruk en is belangrijk voor de spier- en zenuwcellen. Ook wordt sushirijst vaak gekookt in water met zout. Hierdoor bevat een portie sushi vaak al 3 gram zout en dan hebben we de sojasaus nog niet meegeteld.

Wil je minder zout binnenkrijgen, maar toch sushi blijven eten? Maak de sushi dan zelf en voeg geen zout toe bij het koken van de rijst. Eet de sushi met minder sojasaus of sojasaus zonder zout.

Cornflakes

Een portie cornflakes van 30 gram bevat niet zo veel zout als een zakje chips, maar toch meer dan je verwacht. Met bijna 1 gram zout per 100 gram cornflakes zitten de ontbijtgranen toch aardig vol. Let op: op een label van een pak staat vaak de hoeveelheid natrium, maar 1 gram natrium staat gelijk aan 2,5 gram zout.

Roggebrood

Ook roggebrood is bepaald niet zoutloos. Per 100 gram bevat het maar liefst 1,15 gram zout. Dat is al bijna 20 procent van de hoeveelheid zout die je dagelijks tot je mag nemen. Probeer dus roggebrood met mate te eten of eet een ander soort brood met minder zout, zoals volkorenbrood.

Gerookte zalm

De gerookte stukjes vis zitten niet alleen vol met eiwitten, maar ze zijn ook een bron van Omega 3, oftewel meervoudig onverzadigde vetzuren. Deze vetzuren beschermen je tegen hart- en vaatziekten. Naast alle voordelen zit er in een stukje gerookte zalm van 100 gram ook ongeveer 3,5 gram zout. Je kunt dus beter voor een stukje normale zalmfilet gaan. Dat bevat maar 0,1 gram zout per 100 gram en hier zitten evenveel eiwitten en Omega 3 in.

