Snel, zuiders en bomvol groenten: deze pasta met tonijn scoort op alle vlakken

11 mei 2020

De perfecte pasta voor een zonnige lentedag? Eentje met een maximum aan smaak en een minimum aan werk (want dan kan je langer zonnebaden!). Deze met tonijn barst van de smaak en van de groenten: just how we like it.



Wat heb je nodig (voor 4 personen)

2 blikjes tonijn

2 bollen mozzarella, in plakjes

1 rode ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

200 g broccoliroosjes

1 rode paprika, in blokjes

1 kleine courgette, in blokjes

2 el tijmblaadjes

2 el fijngehakte bieslook

300 g kleine pasta

70 g tomatenpuree

800 ml passata

120 g zongedroogde tomaten

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Kook de pasta beetgaar in licht gezouten water. Bak de ui met de look in hete olijfolie zacht. Voeg de tomatenpuree toe en roerbak 3 minuten. Schep er de zongedroogde tomaatjes en passata onder en laat 5 minuten sudderen. Mix glad.

2. Voeg de paprikablokjes, courgetteblokjes, broccoliroosjes, tonijn en tijm toe aan de saus en laat nog 5 minuten verder sudderen. Kruid met peper en zout.

3. Giet de pasta af en meng samen met een scheutje kookvocht onder de tomaten-tonijnsaus. Meng alles goed door elkaar en schep alles in een ovenschaal. Verdeel er de plakjes mozzarella over en zet de schaal 15 minuten in de oven. Werk af met de bieslook.

