Snel, gezond én lekker: zo kook je een maaltijd in amper 10 minuten SV

24 januari 2018

17u01 0 Nina kookt Heb jij nog zin om na een lange werkdag nog een uur achter de kookpotten te kruipen? Dat dachten we al. Maar dat wil niet zeggen dat een afhaalpizza of frietjes de enige oplossing zijn. Lekker en gezond koken kan je ook op 10 minuten, volgens kookboekenauteur Sue Quinn.

Met een paar vuistregels kun je heerlijke gerechten bereiden zonder dat het veel tijd kost of moeilijk is, vertelt de Engelse kookkunstenares. Haar geheimen?

Kies de juiste ingrediënten: verse pasta, ingelegde groenten, diepgevroren fruit of gezeefde tomaten uit blik en bouillon van goede kwaliteit. Zulke ingrediënten vormen de basis van een snelle keuken zonder dat je daarbij aan kwaliteit of smaak moet inboeten.

Wees georganiseerd: zet alle keukengerei en ingrediënten klaar vóór je begint te kokerellen. Hou ook de volgorde van het recept stipt aan: vaak moet je meerdere dingen tegelijk doen.

Ontwikkel gewoontes: in het begin doe je er vaak iets langer over, dat is normaal. Maar wanneer je de technieken eenmaal geïntegreerd hebt in je manier van koken, zal het nóg een stuk sneller gaan. Beloofd.

Geïnspireerd om zelf in sneltempo een lekkere maaltijd op tafel te zetten? Deze 3 recepten van Sue Quinn helpen je alvast op weg:

Gerookte schelvis met harissacouscous

voor 4 personen / bereiding: 10 minuten

gerei: koekenpan, hittebestendige kom, plasticfolie

- 300 gr couscous

- groentebuillon

- 1 handvol korianderblaadjes

- 400 gr gerookte schelvis of gerookte makreelfilets

- 20 ml harissa

Breng 1 liter water in een waterkoker aan de kook. Hak ondertussen de korianderblaadjes fijn. Schenk het kokende water in de kom, los de bouillon erin op en strooi de couscous erin. Meng door elkaar, dek de kom af met plasticfolie en laat 5 minuten rusten.

Verhit ondertussen 2 eetlepels plantaardige olie in de koekenpan en bak de vis 2 minuten aan elke zijde.

Roer de couscous los met een vork en roer de harissa en koriander erdoor. Voeg zout en peper naar smaak toe. Haal het vel van de vis en serveer de vis op een bedje van couscous.

Entrecote met blauwekaasboter

voor 2 personen/ bereiding: 8 minuten

gerei: grillpan, kom, vel bakpapier, aluminiumfolie

- 2 handenvol rucola

- 100 gr blauwe kaas, bijvoorbeeld gorgonzola of roquefort

- 200 gr ongezouten boter

- 2 mooie entrecotes

Verhit de grillpan op hoog vuur. Bestrijk het vlees licht met olie en bestrooi het royaal met zout en peper. zet opzij. Prak de helft van de boter en de blauwe kaas met een vork door elkaar. Schep de boter op het vel bakpapier, rol het op tot een worst en leg in de diepvries.

Bak de entrecotes 30 seconden aan beide zijden in de grillpan. Voeg de rest van de boter toe en bak het vlees in 4-5 minuten rosé. Keer de stukken om de 30 seconden om en bedruip ze dan telkens met boter. Wikkel ze in aluminiumfolie. Snijd de blauwekaasboter in plakken en leg ze op het vlees. Serveer wat rucola erbij. Bewaar de rest van de boter in de diepvries voor een ander recept.

Rolo-ijs

voor 4 personen/ bereiding: 10 minuten + 2 uur invriezen

gerei: kom, garde, 2 grote bakjes voor ijsblokjes (circa 48 vakjes), keukenmachine of blender

- 1 flinke handvol rolo's

- 2 el vanille-extract

- 100 gr poedersuiker

- 40 gr mascarpone

- 5 dl slagroom

Klop de mascarpone, slagroom, het vanille-extract en de poedersuiker in de kom met een garde tot een romig mengsel. Verdeel over de ijsblokjesvormen en zet 1-2 uur in de diepvries.

Doe de ijsblokjes in de keukenmachine of blender, voeg de rolo toe en meng. Serveer het ijs direct.

Snel, gezond & lekker - 160 tien-minuten-recepten van Sue Quinn is verschenen bij Uitgeverij Terra en kost € 20.