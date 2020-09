Smullen van piranha’s en langoesten: deze 3 recepten van Gordon Ramsay nemen je mee op een culinair avontuur Nele Annemans

30 augustus 2020

13u14 4 Nina kookt Maandag start op National Geographic het tweede seizoen van Gordon Ramsay: Uncharted. Daarin reist de beroemde chef-kok de wereld rond om met de lokale bevolking te praten en meer te weten te komen over hun eetgewoontes. Op elke locatie oogst hij nieuwe ingrediënten en proeft hij lokale gerechten. Wij kregen een voorproefje, en delen hier zijn meest verrassende gerechten. Iemand zin in een gegrilde piranha?

Ontdek Guyana: krokant gegrilde piranha met verse mangosalsa

Het dichtbeboste Guyana herbergt een deel van het Amazone-regenwoud, het was dan ook een avontuur voor Ramsay om heerlijke ingrediënten te vinden voor dagelijkse maaltijden. Deze krokant gegrilde piranha krijgt zijn pittige smaak van verse mangosalsa met tomaten en rode ui. En geen paniek: je kan de exotische piranha makkelijk door een onschuldig sliptongetje vervangen.

Ingrediënten voor 4 porties:

- 1 hele piranha – of tong (130 tot 220 gram platvis)

- zout, naar smaak

- peper, naar smaak

- 2 el plantaardige olie

Voor de salsa:

- 2 tomaten, in kleine blokjes

- 1 rode ui, in kleine blokjes

- 1 teentje knoflook, fijngehakt

- 1 groene mango, in kleine blokjes

- 1 limoen, sap en schil

- 1 takje groene ui, in stukjes

- zout, naar smaak

- peper, naar smaak

- suiker, naar smaak

- 1 el extra vierge olijfolie

Bereiding vis:

1. Kerf de vis en bestrijk hem met olie. Breng op smaak met zout en peper.

2. Bak de vis op de grill tot hij krokant is. Gebruik voor zeetong extra olie om kleven te voorkomen – het vel is gevoeliger dan piranha.

Bereiding salsa:

• Combineer alle ingrediënten in een kleine kom.

• Schep het mengsel op de gegrilde vis.

Ontdek Zuid-Afrika: chakalaka

Dit gerecht toont hoe de regionale keuken een samensmelting is van de culinaire gewoontes van de Zoeloes (een grote bevolkingsgroep in Zuid-Afrika red.) en Nederlandse, Engelse en Indiase volkeren. Chakalaka is een pittige Zuid-Afrikaanse groentesaus met gebakken bonen.

Ingrediënten voor 4 porties:

- 3 gele uien, in middelgrote blokjes

- 3 groene paprika’s, in middelgrote blokjes

- 4 tomaten, in middelgrote blokjes

- 2 teentjes knoflook, geplet

- 3 wortelen, geschild en geraspt

- 60 ml plantaardige olie

- 470 ml tomatensaus

- 114 g bruine suiker

- 120 ml appelciderazijn

- 230 g kerriepoeder

- 4 verse curryblaadjes

- zout, naar smaak

- zwarte peper, naar smaak

- 1 liter water

- 4 blikken Engelse gebakken bonen (4 x 400 g)

Bereiding:

• Zet een middelgrote pan op het vuur en voeg de olie toe als de pan heet is. Als de olie heet is, voeg dan de in de blokjes gesneden ui toe en bak tot deze glazig is.

• Voeg de paprika en knoflook toe. Blijf koken en breng op smaak met zout en peper.

• Voeg de tomaten en wortelen toe.

• Voeg de kerriepoeder, kerrieblaadjes en een vleugje olie toe.

• Voeg de bruine suiker en azijn toe.

• Voeg 1 liter water toe en zet het vuur lager zodat de groenten zacht worden en karamelliseren.

• Voeg de tomatensaus toe. Het mengsel moet op dit punt erg nat zijn.

• Voeg de gebakken bonen toe. Proef en haal van het vuur. Indien nodig, breng verder op smaak met zout en peper.

• Serveer in een kom.

Ontdek Tasmanië: gegrilde rivierkreeft m et zee-egels, zeekraal en limoen

De afgelegen en natuurlijke omgeving in Tasmanië herbergt enkele van de meest verse ingrediënten ter wereld. Met de lage bevolkingsdichtheid hoeft vers voedsel ook niet ver te reizen vanwaar het wordt gekweekt. Deze heerlijke rivierkreeftjes gaan goed samen met peperbes en zeekraal, een vetplant met een knapperige, zoute smaak.

Ingrediënten voor 4 porties:

- 2 langoesten van 900 gram (klassieke kreeften kunnen ook gebruikt worden)

- 220 gram hoge kwaliteitsboter

- 230 g zee-egel (enkel de gonaden)

- 1 el gemalen peperbessen (optioneel)

- 1 el gemalen peperkorrels

- 1 el verse dille

- 2 el bieslook, gesnipperd

- 2 el lente-ui, gesnipperd

- 2 el peterselie, gesnipperd

- 2 el bruine boter

- 60 gr zeekraal of zeebonen (optioneel)

- 2 limoenen voor sap

- 1 limoen voor zeste

- zout, naar smaak

- zwarte peper, naar smaak

Bereiding:

• Meng de boter, zee-egel, kruiden, lente-ui, peperkorrels, zout en limoensap. Bewaar 1 el peterselie en lente-uitjes voor garnering.

• Blancheer de langoesten 2 à 3 minuten in kokend water.

• Haal de langoesten na het blancheren uit het water en halveer ze.

• Grill de gehalveerde langoesten op hete kolen tot ze licht verkoold zijn en het vlees ondoorzichtig geworden is.

• Bestrijk het vlees tijdens het grillen de hele tijd met de kruidenboter.

• Fruit de zeekraal kort in bruine boter.

• Zodra het vlees stevig is, leg je de kreeften op een schaal en doe je er de kruidenboter over.

• Garneer met gesnipperde peterselie, lente-uitjes, zeekraal en limoenzeste.

• Serveer de schaal met de rest van de gesmolten kruidenboter in de schel van een zee-egel.