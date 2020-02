Smullen van hummus: 3 x heerlijke recepten Sonja Peeters

23 februari 2020

14u05 0 Nina kookt Op je boterham, als smeuïge dip met knapperig brood of als bijgerechtje bij een geurige couscous ... hummus smaakt altijd. Het leuke is dat je deze Libanese lekkernij in geen tijd zelf klaarmaakt.

1. KLASSIEKER: HUMMUS MET LAMSGEHAKT EN GRANAATAPPELPITJES

Voor 4 personen • 20 minuten

• 250 g gedroogde kikkererwten • 1 el bicarbonaat • 2 el tahin • 1 teentje knoflook • 1 el komijnpoeder • sap van 1 citroen • olijfolie • peper en zout • 200 g lamsgehakt • cayennepeper • pitjes van 1 granaatappel • handvol koriander

Zo ga je te werk

1> Week de kikkererwten een nacht in koud water. Laat uitlekken en kook ze in ongeveer 1,5 uur gaar in water met het bicarbonaat. Giet af en hou een kopje kikkererwten apart.

2> Doe de overige kikkererwten met de tahin, de knoflook, het komijnpoeder, het citroensap, 5 eetlepels olijfolie en een scheutje water in een blender. Kruid met peper en zout en mix tot een smeuïg geheel.

3> Bak het gehakt rul in wat olijfolie en breng op smaak met cayennepeper en zout. Bak ook de apart gehouden kikkererwten even aan in olijfolie.

4> Schep de hummus op een mooi bord, verdeel er het gehakt over en werk af met de gebakken kikkererwten, granaatappelpitjes en koriander. Bedruppel met olijfolie. Geef er knapperig brood bij.

Tip: Voeg wat paprikapoeder en chilivlokken toe als je van pittig houdt.

2. VERRASSEND: FRISSE ERWTENHUMMUS MET COTTAGECHEESE

Voor 4 personen • 20 minuten

• 250 g gekookte kikkererwten • 300 g erwtjes (diepvries) • 2 el tahin • sap van 1 citroen • 1 teentje knoflook • bosje munt • handvol dragonblaadjes • 130 g cottagecheese • olijfolie • peper en zout • bosje waterkers • 1 tl sesamzaadjes

Zo ga je te werk

1> Spoel de kikkererwten onder koud water en laat uitlekken. Blancheer de erwtjes 5 minuten in lichtgezouten water. Giet af en spoel onder koud water. Hou een handvol erwtjes apart voor de afwerking.

2> Doe de erwtjes met de kikkererwten, de tahin, het citroensap, het gepelde knoflookteentje, de helft van de munt, de dragon, 100 gram cottagecheese, een scheutje water en een scheutje olijfolie in een blender. Kruid met peper en zout en mix glad.

3>. Doe de hummus in een kommetje en werk af met de rest van de munt, erwtjes, cottagecheese, waterkers en sesamzaadjes. Druppel er nog wat olijfolie over.

Tip: Serveer hier wat naanbrood bij of hou het extra gezond met reepjes selder en wortel.

3. VEGGIE & VEGAN: RODEBIETENHUMMUS MET GEGRILDE GROENTEN

Voor 4 personen • 45 minuten

• 1 grote gekookte rode biet, grof gehakt • 250 g gekookte kikkererwten • 2 el tahin • 3 el limoensap • 2 el fijngehakte dille + extra om af te werken • 1 teentje knoflook, geperst • peper en zout • 20 g pijnboompitten

• handvol tuinkers

Voor de gegrilde groenten: • 200 g fijne wortelen • 1 pastinaak • 100 g raapjes • 1 bol knoflook • 2 sjalotten, gepeld, in partjes • 2 el ahornsiroop • enkele takjes tijm • olijfolie

Zo ga je te werk

1> Verwarm de oven voor op 190 °C. Schil en halveer de wortelen in de lengte. Schil en snij de pastinaak in lange repen. Snij de kleine raapjes doormidden, de grotere in kwartjes. Halveer de bol knoflook. Meng de groenten met de sjalotten, ahornsiroop, tijm en een scheutje olijfolie. Breng op smaak met peper en zout. Verdeel ze over een ovenschaal en leg er de gehalveerde lookbol bij. Zet 25 minuten in de oven.

2> Doe de rode bieten, kikkererwten, tahin, het limoensap, de dille, knoflook en een scheutje water in een blender. Kruid met peper en zout en mix glad. Schep de hummus in een groot bord.

3> Rooster de pijnboompitten goudbruin in een droge koekenpan. Schep de gegrilde groenten op de rodebietenhummus en werk af met de geroosterde pijnboompitten, dille en tuinkers.

Tip: Ook lekker met fijngesneden gerookte zalm.