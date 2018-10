Smullen op Halloween: 3 verrassende gerechten met pompoen TVM

31 oktober 2018

12u56 0 Nina kookt Het mag dan een beetje cliché zijn om met Halloween iets te eten met pompoen, de oranje groente is ook gewoon lekker, gezond én goedkoop dus waarom niet? Om toch enigszins weg te blijven van de platgetreden paden - lees: pompoensoep - schotelen we jullie 3 verrassende gerechten voor.

1. Pizza met pompoen, appel en rode uit (voor 4 pizza’s)

Dit heb je nodig:

Voor het deeg:

- 250 ml warm water

- 2 theelepels gedroogde gist

- 1 theelepel suiker

- 1,5 eetlepel olijfolie

- 345 g fijn gemalen tarwebloem

- 1 theelepel zout

Voor de topping:

- 1 butternutpompoen

- olijfolie

- 4 rode uien

- 3 theelepels honing

- 2 eetlepels rodewijnazijn

- 4 appels (type Golden Delicious)

- 2 rode chilipepers

- 4 teentjes knoflook

- 300 g geraspte mozzarella

- enkele takjes tijm of citroentijm

- geraspte schil van 1 biocitroen

- versgemalen peper en zeezout

Zo ga je aan de slag:

Maak het deeg:

1. Roer in een kommetje het warme water met de gist en de suiker door mekaar en zet het 5 minuten op een warme plaats tot het schuimig is. Roer er de olijfolie door.

2. Zeef de bloem en het zout in een grote kom. Giet het gistmengsel bij de bloem en meng alles met je handen. Strooi wat bloem op je werkvlak en kneed het deeg 5 minuten met je handpalmen op het werkvlak tot het glad en elastisch is.

3. Bestrijk de binnenkant van een kom dun in met olijfolie en leg er de deegbal in. Dek af met een schone theedoek en laat op een warme plaats 45 tot 60 minuten rijzen tot het deeg in volume is verdubbeld.

4. Strooi wat bloem op het werkvlak en leg het deeg erop. Duw met je vuisten de lucht uit het deeg. Verdeel het deeg in 4 porties.

5. Vorm een bol van elke portie en rol ze elk tot een bal.

6. Bestrijk een bakplaat met olie, leg de ballen deeg erop, dek ze af met een theedoek en laat ze op een warme plaats 15 minuten rijzen.

Maak de topping:

7. Verwarm de oven voor op 180 °C.

8. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Snijd de pompoen in fijne schijfjes en verdeel ze over de bakplaat.

9. Besprenkel ze met olijfolie en laat ze 15 minuten roosteren in de oven. Laat ze afkoelen.

10. Pel de uien en snijd ze in fijne ringen. Verhit een scheutje olijfolie in een pan met dikke bodem en fruit de uiringen 10 tot 15 minuten op een heel zacht vuur met de honing en rodewijnazijn. Laat ze afkoelen.

11. Verwarm de oven voor op de hoogste stand.

12. Verwijder het klokhuis van de appels en snijd ze in fijne schijfjes. Verwijder de zaadlijsten van de chilipepers en snijd ze fijn.

13. Pel de knoflook, hak hem fijn, strooi er zout over en wrijf de knoflook fijn met het lemmet van je mes. Doe de knoflook in een kommetje en meng met 3 eetlepels olijfolie en peper.

14. Rol de ballen deeg een voor een uit tot een ovaal van 15 x 30 cm. Leg ze op een pizzabakplaat.

15. Verdeel de knoflookpasta gelijkmatig over de pizzabodem en leg er de appel, de ui en de pompoen op. Strooi de mozzarella, de chilipeper, de tijmblaadjes en de geraspte citroenschil over.

16. Bak de pizza in 5 tot 10 minuten mooi goudbruin in de oven. Serveer er eventueel een frisse salade bij.

Tip: Als je een pizzabaksteen gebruikt, laat hem dan 15 minuten mee verwarmen in de oven op de hoogste stand.

Dit recept komt uit: ‘Het grote appelboek’, Els Debremaeker (M-Books, € 24,99).

2. Pompoen-saffraanrisotto (voor 4 personen)

Dit heb je nodig

- 1 flespompoen of pompoen naar keuze (als hij maar lekker zoet is), geschild

- olijfolie

- peper en zout

- 1 glas witte wijn

- snufje verse saffraan

- 2 rode uien

- 2 teentjes knoflook

- 500 g oesterzwammen of bospaddenstoelen

- 250 g arboriorijst

- 2 l groentebouillon

- 6 takjes bladpeterselie

- pecorinokaas, fijngeraspt

Zo ga je aan de slag

1. Snij de butternut- of flespompoen in blokjes, leg in een ovenschaal met bakpapier en overgiet met een beetje olijfolie.

2. Kruid met peper en zout, meng goed en zet 30 minuten in een op 180 °C voorverwarmde oven.

3. Doe de saffraan in een glas witte wijn en laat weken, dat maakt de smaak intenser. Zet opzij.

4. Neem een kookpan, verhit olijfolie en stoof de uien. Voeg er op het laatst de knoflook aan toe.

5. Trek de oesterzwammen in plakjes en voeg toe aan de pan. Meng goed, wacht tot ze bruingebakken zijn.

6. Voeg de arboriorijst toe en roer goed.

7. Voeg er (pol)lepel voor (pol)lepel de groentebouillon aan toe. Laat zachtjes koken en hou goed in de gaten. Voeg pas weer bouillon toe wanneer alles opgenomen is door de rijst.

8. Blijf aandachtig roeren en voeg vervolgens de wijn met geweekte saffraanstampertjes toe. Haal van het vuur zodra de rijst beetgaar is.

9. Meng de stukjes pompoen erdoor en serveer met bladpeterselie en pecorinokaas.

3. Pasta met pompoensaus en hazelnotenpesto (voor 4 personen)

Dit heb je nodig:

- 800 g geschilde pompoen (start daarvoor met een pompoen van ongeveer 1,3 kg)

- 2 x 200 g spekblokjes

- 500 g tagliatelle

- 1 teentje knoflook

- 1 ui

- 500 g champignons

- 4 el Parmezaanse kaas

- walnoten

- verse peterselie

- zout

- peper

Zo ga je aan de slag:

1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking, al dente.

2. Halveer de pompoen en haal de pitten eruit. Snij de helften in maantjes en haal de schil eraf. Snij in blokjes. Hak de walnoten fijn. Snij de champignons in stukjes.

3. Snipper de ui fijn en stoof aan in wat olijfolie. Pers er het teentje knoflook bij. Stoof de pompoenblokjes erbij op een zacht vuurtje. Voeg een klein beetje water toe zodat ze zeker niet aanbranden. Als ze zacht zijn, plet ze met een aardappelstamper. Kruid met peper en zout.

4. Giet de pasta af maar bewaar het kookwater. Doe het kookwater beetje per beetje bij de pompoenpuree.

5. Bak de spekjes in een pan zonder vetstof op een hoog vuur. Doe er na een minuutje ook de champignons bij. Blijf roeren zodat ze niet aanbakken.

6. Doe de tagliatelle bij de pompoenpuree en meng goed door elkaar. Meng er ook de spekjesblokjes en champignons door. Werk af met de Parmezaanse kaas, de walnoten en de verse peterselie.

Dit is een recept van Karen en Joke van bon appelire.