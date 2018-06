Smullen! Met deze kaasplankjes maak je indruk evd

04 juni 2018

18u02 0 Nina kookt Vandaag is het Internationale dag van de kaas. Het is maar dat je het weet. Moest je van plan zijn een kaasplankje te maken, met deze tips ziet dat er een pak mooier uit dan je gewoon bent. Vergeet de gewoonlijke vlaggetjes en wat trieste druifjes. Deze kaasplanken maken écht indruk.

1. Picknickplankje

Tip: kies voor harde en halfharde kazen, de zachte soorten zijn niet echt top bij warm weer. Snij de kazen al op voorhand in stukjes en bindt ze met fijn touw bij elkaar in porties. Serveer met bagels en een frisse salade die je in een uitgehold (ongesneden) brood serveert. Het broodkruim kan je gebruiken om heerlijke croutons voor de salade van te maken, bak ze kort in wat olijfolie en knoflook. Een mooie roos van tête de moine staat ook prachtig.

2. Met een overvloed aan fruit

More is more. Verstop je stukjes kaas in een grote kom boordevol sappig rijp zomerfruit zoals vijgen, pruimen en perzikken. Snij het fruit in grove stukken en stop er ook wat toastjes tussen. Lekker met zachte kazen zoals geitenkaas of brie. Mooi als zomerse lunch.

3. Strawberry fields

Kaas en aardbeien zijn een prima combinatie. Maak een mooie marmerplankje waarop je de vruchten, wat stukjes kaas en crackers schikt. Vul aan met groen uit de tuin ter versiering en serveer er een zoete chutney bij. Een ideale dessertplank!

4. High tea

Wijn en bier zijn lekker bij kaas, maar wist je dat ook thee er goed bij past? Bij een thee kan je best een stevige rijpe kaas serveren, want de thee neutraliseert de scherpe smaak wat. Werk op verschillende hoogtes en serveer de kaas op stapeltjes op een etagère. Serveer met verschillende confituren, bananenbrood, scones en zoete sandwiches.