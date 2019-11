Smullen maar: Loïc maakt pasta met witte pesto VW

19 november 2019

14u15

Bron: VTM - Zot Van Koken 0 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm. Vandaag maakt hij fussili met witte pesto, aardpeer en zonnewortel.

INGREDIËNTEN:

- 500g aardpeer

- 300g zonnewortel

- 1 citroen

- 1 ui

- 2 tenen look

- 500g fussili

- parmezaanse kaas

- handvol gepelde amandelen

- 250g ricotta

BEREIDING:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Spoel de aardpeer en zonnewortel tot ze schoon zijn.

3. Schil ze en leg ze meteen in een kom water met citroensap.

4. Snijd enkele aardperen en zonnewortel fijn op de mandoline en leg op ijswater.

5. Snijd de rest van de groenten in blokjes.

6. Snijd een ui en een teen look fijn.

7. Stoof alle groenten aan in olijfolie.

8. Maak op een bakplaat met bakpapier 4 hoopjes van geraspte parmezaanse kaas.

9. Zet 5 à 10min in de oven op 180°C.

10. Kruid de groenten met peper en zout.

11. Kook de fussili al dente in gezouten water.

12. Doe een teen look in de cutter.

13. Voeg een handvol gepelde amandelen en wat parmezaanse kaas toe.

14. Kruid met peper en zout. Mix alles.

15. Voeg 250g ricotta, zeste van citroen en een scheut olijfolie toe.

16. Doe de pasta bij de groenten in de pan.

17. Voeg 4el pesto en pastawater toe.

18. Kruid af met peper en zout.

19. Serveer en werk af met de chips van parmezaanse kaas en de rauwe groenten.