Smullen maar! 3 x heerlijke fish-and-chips

Voor 4 personen • 45 minuten

• 1 komkommer • 1 rode ui, gesnipperd • 1 chilipeper, fijngehakt • 2 el fijngehakte koriander • sap van 1 limoen • 600 g ­kabeljauwfilets • bloem • 1 tl cayennepeper • 2 eieren, losgeklopt • panko • 4 grote frietaardappelen • boter • 300 g erwtjes (vers of diepvries) • 1 el wittewijnazijn • 2 el fijngehakte munt • 4 el mayonaise • 1 tl mierikswortelcrème • 1 el fijngehakte peterselie • 1 teentje knoflook, geperst • 4 tortilla’s • peper en zout

Zo ga je te werk

1>Halveer de komkommer in de lengte en verwijder de zaadlijst. Snij in kleine ­blokjes. Meng er de rode ui, chilipeper, koriander en de helft van het limoensap onder. Kruid met peper en zout. Zet koel.

2>Snij de visfilets in reepjes. Kruid de bloem met de cayennepeper en zout en haal de vis door de bloem. Haal ­vervolgens door de losgeklopte eieren en tot slot door de panko. Zet koel.

3>Schil de aardappelen en snij ze in hele dunne reepjes. Spoel onder koud water en dep goed droog. Smelt een klont boter en voeg de erwtjes toe. Laat 5 ­minuten garen. Blus met de azijn. Meng er de munt onder en prak ze met een vork fijn. Kruid met peper en zout.

4>Maak een sausje van de mayonaise, mierikswortelcrème, peterselie, ­knoflook en de rest van het limoensap. Kruid met peper en zout.

5>Bak de visfilets goudbruin in de friteuse. Hou warm in een voorverwarmde oven. Bak ook de dungesneden aardappelen goudbruin. Verwarm de tortilla’s en maak er een hoorntje van. Vul de ­tortilla’s met de vis, de dunne frietjes en de komkommersalsa. Schep er een lepel van de saus op. Serveer de wraps met de erwtenpuree.

Tip: Je kan de erwtjes ook met een mixer pureren voor een smeuïger resultaat.

2. KLASSIEK: FISH-AND-CHIPS

Voor 4 personen • 1 uur

• 1 ­hardgekookt ei, geprakt • 3 el fijngehakte peterselie • 3 el ­fijn­gehakte bieslook • 2 el fijngehakte ­dragon • 1 sjalot, gesnipperd • 1 grote ­augurk, fijngehakt • 4 el kappertjes • 150 g mayonaise • 600 gram koolvisfilets • bloem • 1 kg frietaardappelen • peper en zout

Voor het beslag:

• 90 g bloem • 1 tl ­baksoda • 125 ml Engels bier • 2 el citroensap + citroenpartjes

Zo ga je te werk

1> Meng voor de tartaarsaus het ei, de kruiden, sjalot, augurk en kappertjes onder de mayonaise. Kruid met peper en zout. Zet koel. Snij de vis in filets van 80 gram en haal ze door de bloem. Zet koel.

2> Schil en snij de aardappelen in ­frieten en spoel ze in koud water. Laat ze 15 minuten in het water staan. Dep ze daarna goed droog. Bak de frieten 5 minuten in een ­friteuse van 150 °C. Laat uitlekken op keukenpapier. Verhoog de ­friteuse naar 175 °C.

3> Meng voor het beslag de bloem met de baksoda. Kruid met peper en zout. Voeg het bier langzaam toe en klop tot een stevig beslag. Voeg het citroensap toe en meng nog eens goed. Haal elke visfilet door het beslag en bak ze goudbruin in de friteuse. Hou eventueel warm in een oven.

4> Bak de frietjes een tweede keer mooi goudbruin. Verdeel de vis en de frietjes over de borden en serveer er de tartaarsaus en extra partjes citroen bij.

Tip: Doe zoals de Britten en druppel nog wat azijn over de frietjes!

3. GEZOND: MET GROENTECHIPS, OVENGEBAKKEN VIS EN YOGHURTSAUSJE

Voor 4 personen • 50 minuten

• 1 zoete aardappel • 1 pastinaak • 1 rode biet • olijfolie • 100 g cornflakes • 100 g bloem • 2 eieren • 4 kabeljauwfilets, in repen • peper en zout

Voor het sausje:

4 el Griekse yoghurt • 1 el mayonaise • 2 el fijngehakte bieslook • 1 el fijngehakte ­dragon • 1 el citroensap

Zo ga je te werk

1>Verwarm de oven voor op 180 °C. Schil de groenten en snij in hele dunne plakjes of reepjes. Hussel ze met wat olijfolie en kruid met peper en zout. Verdeel ze op een ­bakplaat en zet 30 minuten in de oven. Keer ze halverwege om.

2>Verkruimel de cornflakes en schep in een bord. Doe de bloem in een ander bord en kruid met peper en zout. Klop de eieren los in een derde bord. Haal de visrepen eerst door de bloem, dan door het ei en ten slotte door de cornflakes.

3> Leg de kabeljauwstukken op een met ­bakpapier beklede bakplaat en zet ze 15 ­minuten mee in de oven.

4>Maak een sausje van de yoghurt, de ­mayonaise, verse kruiden en het citroensap. Breng op smaak met wat peper en zout. Serveer de fish-and-chips met de saus.

Tip: Dep de gesneden groenten goed droog voordat ze de oven in gaan. Zo worden ze lekker krokant.

Wie is ze?

• geboren in 1971

• culiredacteur, foodstylist en receptontwikkelaar

• vindt inspiratie in verrassende geuren en smaken, spannende ingrediënten en bij collega-foodies en chefs