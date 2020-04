Smullen maar! 3 heerlijke recepten voor paasbrood

Nina kookt Nu is de uitgelezen tijd om samen met je gezin lekker te koken. Met deze drie paasrecepten ben je even zoet. En daarna kunnen jullie met zijn allen genieten van jullie zelfgemaakt paasbrood!

Voor 4 personen • 50 minuten + 40 minuten rijzen

• 11 g droge gist • 1 el suiker • 250 ml melk • 400 g bloem • zout • 2 eieren, losgeklopt • 100 g boter, op kamertemperatuur • 2 lente-uitjes, in ringen • 80 g geraspte oude kaas • 80 g zwarte olijven, in ringen • 16 gekookte kwarteleitjes • eetbare bloempjes

Zo ga je te werk

1> Meng de gist met de suiker. Giet er 50 ml warme melk bij en roer los. Zeef de bloem met een snuf zout.

2> Meng de gistoplossing met een losgeklopt ei, de bloem en de zachte boter en roer de rest van de melk erdoorheen met een houten lepel. Kneed tot een elastisch deeg. Vorm een bal van het deeg, leg in een kom, dek de kom af met een vochtige keukenhanddoek en laat 40 minuten rijzen op een warme plaats.

3> Kneed het deeg nog eens door en voeg de lente-ui, kaas en olijven toe. Verdeel het deeg in zestien kleine balletjes en verstop er telkens een gekookt kwarteleitje in. Leg een balletje in het midden van een taartvorm van 26 cm doorsnede, leg er vijf rond en vervolgens nog eens tien. Zo krijg je een broodkrans. Bestrijk met het losgeklopte ei en zet 30 minuten in de oven. Werk voor het serveren af met de bloempjes.

Tip: Seveer deze broodkrans met een lekkere dip!

2. KIDSFAVORIET: ZOET PAASBROOD MET MARSEPEIN

Voor 6 personen • 2,5 uur

• 7 g gedroogde gist • 370 g bloem, gezeefd • 170 ml lauwe melk • 1 zakje vanillesuiker • 2 eieren • ½ tl kaneelpoeder • ½ tl gemberpoeder (optioneel) • snuf zout • 75 g boter, in blokjes

Voor de vulling: • 100 g hazelnoten, fijngehakt • 75 g gedroogde abrikozen, fijngehakt (optioneel) • 75 g gedroogde veenbessen (optioneel) • 200 g marsepein poedersuiker

Zo ga je te werk

1> Doe de gist, bloem, lauwe melk, vanillesuiker, 1 ei, de specerijen en een snuf zout in een kom en meng. Kneed tien minuten. Voeg de boter toe en kneed verder. Maak een bal van het deeg, dek af met een vochtige keukenhanddoek en laat 15 minuten rusten.

2> Kneed het deeg door en voeg de noten en het gedroogd fruit toe. Vorm opnieuw een bal van het deeg en laat onder de vochtige keukenhanddoek 45 minuten rijzen.

3> Maak ondertussen een lange rol van de marsepein. Rol het deeg uit tot een rechthoek van ongeveer 2 cm dik. Leg de rol marsepein in het midden van het deeg. Vouw de bovenkanten van het deeg over de marsepein en vouw die zijkanten dan naar binnen. Druk de naad wat aan. Leg het paasbrood op een met bakpapier beklede bakplaat en laat nog eens 30 minuten rusten.

4> Verwarm de oven voor op 180 °C. Klop het resterende ei los en besmeer er de bovenkant van het brood mee. Zet het paasbrood 30 minuten in de oven. Laat daarna wat afkoelen en bestrooi met poedersuiker.

Tip: Niet zo’n fan van marsepein? Vervang het door suikereitjes die je mee door het deeg kneedt.

3. FEESTELIJK: GEVLOCHTEN PAASBROOD MET ZALM EN ASPERGES

Voor 6 personen • 1 uur

• 7 eieren • 2 sjalotjes, gesnipperd • olijfolie • 1 grote augurk, fijngesneden • 4 witte asperges • 1 rol vierkant pizzadeeg • 80 g kruidenkaas • 150 g plakjes gerookte zalm • 3 el fijngehakte dille • 2 el fijngehakte munt • 2 el sesamzaadjes • peper en zeezout

Zo ga je te werk

1>Verwarm de oven voor op 180 °C. Kook 6 eieren hard. Spoel ze onder koud water en pel ze. Klop het resterende ei los. Fruit de sjalotjes in olijfolie glazig. Voeg de fijngesneden augurk toe en roerbak 1 minuut. Schil de asperges en snij de harde onderkant weg. Kook ze beetgaar in lichtgezouten water. Giet af en halveer ze in de lengte.

2> Rol het deeg uit met de korte kant naar je toe. Bestrijk met de kruidenkaas. Laat ongeveer 1 cm vrij aan de buitenkant. Verdeel er de plakjes zalm mooi dwars over. Kruid met wat peper. Verdeel er in het midden in een strook van 10 cm de asperges, het sjalotje met de augurk, de dille en de munt over. Leg er de eieren op en sla er de plakjes zalm overheen. Snij met een mes het deeg aan de zijkanten elke 2 cm in tot ½ cm van de vulling.

3>Vlecht nu de reepjes om en om, kruiselings over de vulling. Knijp de uiteinden dicht. Bestrijk met het ei en bestrooi met zeezout en sesamzaadjes. Leg het vlechtbrood met het bakpapier op een bakplaat en bak het in het midden van de oven in 30 à 35 minuten gaar. Laat het vlechtbrood afkoelen en snij in plakken.

Tip: Het vlechten is misschien wat moeilijk voor kinderhandjes, maar ze kunnen wel helpen met beleggen.