Smullen maar: 3 heerlijke recepten met zalm

Nina kookt We love zalm, van zijn smaak, zijn sappigheid en textuur. Je kan hem bakken, grillen, roken, stomen, pocheren … Of probeer hem eens rauw, met wat sojasaus en een tikje wasabi. Drie heerlijke recepten met zalm.

Voor 4 personen • 45 minuten

• 1 ui, gesnipperd • 1 teentje knoflook, geperst • 400 g spinazie • peper en zout • 4 el kruidenkaas • 6 grote vellen filodeeg • olijfolie • snuf paprikapoeder • 1 grote moot zalm van +/- 600 g • sap van ½ citroen

Voor de mosterdsaus: • 25 g boter • 25 g bloem • 250 ml visbouillon • 2 el graanmosterd • handvol dille

Zo ga je te werk

1> Verwarm de oven voor op 180 °C. Bak de ui en de knoflook in olie glazig. Voeg in delen de spinazie toe en laat slinken. Breng op smaak met peper en zout. Laat wat afkoelen en knijp er het vocht uit. Snij grof.

2> Meng de kruidenkaas onder de spinazie. Bestrijk een vel filodeeg met olie. Strooi er een beetje paprikapoeder over. Leg er een volgend vel op en bestrooi opnieuw met paprikapoeder. Zorg dat er 5 lagen op elkaar liggen.

3> Leg de zalm op het filodeeg. Kruid met peper en zout en bedruppel met wat citroensap. Verdeel er het spinaziemengsel over. Dek de zalm af met het overgebleven vel filodeeg. Bestrijk opnieuw met wat olie. Vouw de buitenste zijdes (rechts en links) naar binnen. Vouw de resterende lappen over elkaar heen. Bestrijk het filodeeg opnieuw met wat olijfolie. Leg de zalm op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 25 minuten in de oven.

4> Smelt voor de saus de boter. Voeg de bloem toe en roerbak 1 minuut. Voeg langzaam de bouillon toe tot de saus begint in te dikken. Roer er de mosterd en dille onder en breng op smaak met peper en zout.

5> Snij het zalmpakketje in plakken en serveer met de saus.

Tip: In plaats van filodeeg kan je ook bladerof kruimeldeeg gebruiken.

2. KLASSIEK SCANDINAVISCH: ZALM MET RODE BIETJES EN MIERIKSWORTELSAUS

Voor 4 personen • 40 minuten

• 16 kleine bietjes, geschild • balsamicoazijn • olijfolie • peper en zout • bosjes dille • 4 el mierikswortelcrème • 4 el zure room • sap van 2 citroenen • 4 zalmfilets • bosje waterkers

Zo ga je te werk

1> Kook de bietjes zacht in lichtgezouten water. Giet af en snij in partjes. Meng een scheutje balsamico met wat olijfolie. Kruid met peper en zout. Hussel hier de bietjes door.

2> Snij de dille fijn. Meng de mierikswortelcrème met de zure room en dille en breng op smaak met het citroensap, peper en zout.

3> Kruid de zalmfilets met peper en zout en bak ze aan beide kanten goudbruin.

4> Verdeel de waterkers en bietjes over de borden. Leg er een zalmfilet bij en werk af met de waterkers. Geef er de mierikswortelsaus bij.

Tip: Vanbinnen mag de zalm nog wat glazig zijn maar niet rauw.

3. EXOTISCH: OOSTERSE HELE ZALM

Voor 4 personen • 30 minuten + 2 uur marineren

• 125 ml sojasaus • 2 el palmsuiker • 2 el rode currypasta • 2 stengels citroengras, fijngesneden • bosje koriander • 3 cm verse gember, geraspt • 4 teentjes knoflook • arachideolie • 1 kg zalmfilet • 800 ml kokosmelk • 200 g basmatirijst • 1 limoen • 2 rode chilipepers, in ringen • 4 lente-uitjes, in ringen • 2 el sesamolie • sesamzaadjes

Zo ga je te werk

1> Maak een marinade van de sojasaus, palmsuiker, currypasta, het citroengras, de fijngehakte koriandersteeltjes, gember, geperste knoflook en wat arachideolie. Wentel hier de zalm in. Dek af en laat minstens 2 uur marineren.

2> Verwarm de ovengrill voor. Neem de zalm uit de marinade en leg hem in een ovenschaal. Zet 15 minuten in de oven tot de zalm gaar is.

3> Kruid de kokosmelk met zout en kook hierin de rijst gaar.

4> Neem de zalm uit de oven en maak het roze vlees een beetje los. Pers er de limoen over uit.

5> Garneer met korianderblaadjes, chilipeper en lente-ui. Werk de rijst af met een scheutje sesamolie

en sesamzaadjes.

Tip: Je kan de zalm ook op de BBQ bereiden. Leg de vis in een aluminium schaal en zet op de BBQ, maar niet rechtstreeks boven het vuur. Laat ongeveer 20 minuten garen.