Smakelijk! Loïc maakt kippenbeignets met zoetzure saus

08 mei 2020

12u05 0 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm.



INGREDIËNTEN (4 personen)

100 ml water

100 ml witte azijn

100 g ongeraffineerde rietsuiker

½ kl chilipoeder

1 kl chilivlokken

2 el ketchup

1 duim gember

3 tenen knoflook

maïszetmeel

1 glas basmatirijst

1 groene paprika

1 gele paprika

1/4 ananas

1 ui

2 wortelen

300 g ontbeende kippendijen

koolzaadolie

½ kippenbouillonblokje

2 el sojasaus

½ limoen

1 lente-ui

BEREIDING

• Breng 100 g suiker, 100 ml witte azijn en 100 ml water aan de kook.

• Voeg 1 kl chilipoeder, ½ kl chilivlokken en 2 el ketchup toe.

• Schil 1 duim gember en 1 teen knoflook. Rasp en voeg toe aan de saus.

• Dik de saus aan met 1 el maïszetmeel opgelost in 3 el water. Voeg beetje bij beetje toe.

• Spoel 1 glas basmatirijst en laat uitlekken.

• Schil 1 ananas, verwijder het taaie middenstuk en snijd in stukken. Gebruik ¼ ananas voor dit gerecht.

• Snijd 1 gele en 1 groene paprika in brunoise, 2 wortelen in julienne en 1 ui in grove stukken.

• Snijd de kip in hapklare stukken.

• Kruid met zout en wikkel in maïszetmeel.

• Bak krokant in koolzaadolie.

• Snijd 2 tenen knoflook fijn en stoof ze aan in koolzaadolie.

• Voeg de rijst toe en bak eerst even mee aan. Kruid met ½ kippenbouillonblokje.

• Voeg daarna iets meer dan 1 glas water toe. Laat 8 minuten koken met het deksel op de pot. Laat daarna nog 5 minuten wellen zonder vuur.

• Haal de kip uit de pan en stoof de groenten in de overgebleven koolzaadolie.

• Voeg 2 el sojasaus toe. Voeg ook de kip weer toe.

• Voeg 4 el zoetzure saus toe.

• Serveer en werk af met lente-ui en een beetje limoen.