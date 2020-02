Smakelijk! Loïc maakt een curry stoofpotje Margo Verhasselt

20 februari 2020

11u38 1 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm.

INGREDIËNTEN (6 personen)

1 zoete aardappel

1 ui

1 romanesco kool

250 g kastanjechampignons

500 g zwarte rijst

1 biologische kip

30 g verse gember (= 1 duim)

90 g verse kurkuma

3 tenen knoflook

1 steranijs

2 kruidnagels

1 el mosterdzaad

1 el korianderzaad

10 kardemompeultjes

3 takken citroengras

1 chilipeper

1 el vissaus

2 blikken kokosmelk

2 handvol sugarsnaps

Thaise basilicum

1 limoen

BEREIDING

• Schil de zoete aardappel en snijd in stukken.

• Verwijder de onderkant en de harde kern van de romanesco kool. Breek deze in roosjes.

• Maak de kastanjechampignons proper en breek in stukjes.

• Schil en snijd de ui in grove stukken.

• Was 500 g zwarte rijst en kook in 1 l gezouten water in 35 minuten gaar.

• Versnijd een biologische kip. Snijd de billen van de kip en snijd deze nog eens in twee.

• Snijd met het mes langs het borstbeen om de filets te verkrijgen. Snijd deze filet nog eens in twee.

• Doe hetzelfde aan de andere kant.

• Bak de kip aan op een hoog vuur.

• Doe 90 g verse kurkuma in de cutter, voeg 30 g gember en 2 tenen knoflook toe.

• Mix tot een pasta.

• Doe 1 steranijs, 2 kruidnagels, 1 el mosterdzaad en 1 el korianderzaad in een kommetjes.

• Verbrijzel een 10-tal kardemompeultjes en voeg toe.

• Kneus het citroengras en de chilipeper. Voeg alle kruiden toe aan de kip.

• Voeg de currypasta toe aan de kip en laat even meebakken.

• Voeg de groenten toe en blus met 1 el vissaus en 2 blikken kokosmelk.

• Voeg nog wat water toe. Laat dit alles 20 minuten sudderen met het deksel op de pot.

• Voeg 2 handvol sugarsnaps toe en laat 1 minuut meekoken.

• Serveer en werk af met Thaise basilicum en ½ limoen.