Slagroom, banaan én chocolade: deze goddelijke taart combineert ze alle drie

27 april 2020

12u00 0

Als je zondigt, zondig dan goed. Met een taart die de heilige drievuldigheid van de dessertwereld combineert, bijvoorbeeld. Pure chocolade, verse slagroom én bananen: what’s not to like?



Wat heb je nodig? (voor 6 personen)

1 rol kruimeldeeg

200 ml slagroom

2 zakjes vanillesuiker

3 rijpe bananen

6 eieren

200 g pure chocolade + extra om af te werken

3 el suiker

2 el citroensap

bloem

200 g boter + extra om in te smeren

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Vet een taartvorm in met boter en bestuif met bloem. Bekleed de vorm met het kruimeldeeg en druk de randen goed aan.

Snij overtollig deeg weg. Zet in de koelkast.

2. Smelt de chocolade met de boter op een zacht vuur. Splits de eieren. Klop de eiwitten stijf met 1 zakje vanillesuiker en breng op smaak met 1 el citroensap.

Klop de eidooiers schuimig met de suiker.

3. Giet de afgekoelde chocoladesaus in een straaltje bij het dooiermengsel. Klop stevig door. Spatel er daarna het stijfgeklopte eiwit onder. Schep de chocoladevulling op de deegbodem en zet 45 minuten in de oven. Laat de taart eerst even afkoelen in de vorm en dan op een rooster.

4. Schil de bananen, snij ze in plakjes en bedruppel met het resterende citroensap. Verdeel de plakjes over de taart. Klop de slagroom met het resterende zakje vanillesuiker stijf. Spatel bovenop de taart en rasp er nog wat chocolade over.

Nog wat bananen over? Probeer dan ook deze heerlijke pannenkoeken met banaan.



