Slaatje eten bij dit warme weer? 4 dressings die bij elke salade werken Stéphanie Verzelen

27 mei 2020

12u02

Bron: The Guardian 0 Nina kookt Het is geen sinecure, een slaatje maken. Voor je het weet eet je een droge kom konijnenvoer – zeker als je keukenskills niet je dat zijn – en dat wil natuurlijk niemand. Maar goed nieuws: met deze vier supersimpele dressingrecepten onder de arm maak je elke keer opnieuw een salade met smaak.

Het geheim voor een heerlijk slaatje? Een lekkere dressing. En daarvoor hoef je echt niet elke keer een uitgebreid Ottolenghi-recept te volgen. Deze dressings bestaan uit ingrediënten die je vaker dan niet gewoon al in huis hebt en flans je in een wip ineen.

1. Het beste basissausje

Een simpele Italiaanse dressing die je echt aan om het even welke salade kan toevoegen. Het is een klassieker met maar twee ingrediënten en voegt net genoeg smaak en smeuïgheid toe.

Ingrediënten:

Extra vierge olijfolie

Een azijn naar keuze

Zo maak je het:

Meng een vrijgevige hoeveelheid olijfolie met een even grote hoeveelheid van je voorkeursazijn. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor balsamicoazijn (lekker bij salades met feta, geitenkaas, tomaten of fruit) of voor witte- of rodewijnazijn (lekker bij groene salades of knapperige groenten als venkel, komkommer of radijs) naar eigen smaak.

2. Het iets decadentere sausje

Een lichtzure variatie op de klassieke Franse vinaigrette. Smaakt lekker bij ietwat bittere groentes als rucola, witloof of andijvie, en bij vis, aardappelen of ei.

Meng deze ingrediënten en klaar is kees:

Sap van 1 citroen

2 el mosterd

3 el extra vierge olijfolie

1/2 el appelciderazijn

zout en peper naar smaak

3. Het romige sausje

Een goede reden om altijd tahini (sesamzaadpasta) in je voorraadkast te hebben. Dit sausje is lekker bij salades met geroosterde groenten, kikkererwten of boerenkool.

Meng deze ingrediënten en klaar is kees:

Sap van een halve citroen

2 el tahini

4 el Griekse yoghurt

2 el extra vierge olijfolie (of meer als de saus te dik blijft)

peper en zout naar smaak

4. Het kruidensausje

De perfecte dressing om je restjes verse kruiden in te verwerken. Maakt niet uit welke kruiden je gebruikt, dit pittige sausje is altijd lekker bij salades met bonen, vlees, eieren en aardappelen.

Ingrediënten:

Sap en zeste van 1 citroen

1 tot 2 teentjes knoflook

2 keer een handvol verse kruiden

3 el extra vierge olijfolie

Zout en peper naar smaak

Zo maak je het:

Snijd de kruiden met stengels en al in grove stukken. Mix alle ingrediënten in de keukenmachine. Voeg extra olijfolie toe als de saus te dik is. Daarna bewaart de saus nog tot vijf dagen in de koelkast.